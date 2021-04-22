天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往，至理名言，放諸天下四海皆準。西方凡事以人權自由作幌子，內裏其實也是銅臭作怪。

足球是世界最受歡迎體育運動，單是歐洲各大聯賽，特別是英超轉播費用已經是天價，但依然爭崩頭，無他，廣告商肯泵水，贊助冠名全部都是錢，這條財路本來長搵長有，但世紀疫情衝擊下，球會收入大減，球星人工卻一個仙都不肯減，血流不止。有些大球會一直覺得被小球會拖累，明明觀眾是想看自己球隊，為何轉播費要被分一杯羹，再加上對各自聯賽總會以及歐洲足協的不滿，離心早有，只是疫情作為導火線。

周初歐洲12家頂級足球會宣布簽約成立超級聯賽，另起爐灶，成員包括皇家馬德里、曼聯及祖雲達斯等各地班霸，據聞12支參加球隊簽約23年直到2044年，一家投資銀行將為歐超聯提供48億美元，即是約374億港元資金。

歐洲足協當然第一時間反對，各國足總亦群起聲討，而各界一面倒支持歐洲足協。英超球隊有6隊參加歐超聯，成為最大戶，卻未獲英國政府支持，更表示會採取任何所需手段阻止歐超聯創辦；英國首相約翰遜亦指官員將致力確保歐超聯不能成事；連王室成員、劍橋公爵威廉王子亦開腔表不滿；英格蘭多個城市球迷抗議自己支持的球隊參加歐超聯。

面對意料之外、排山倒海的壓力，英國6間球會立即「縮沙」，宣布退出歐超聯，剩餘的西甲和意甲球隊，亦有風聲將會「唔玩」，項目隨時胎死腹中。

有球會在退出聲明中表示，歐超聯對球會和球迷來說，並非最佳利益。這麽重大的事情，沒有人用槍指着逼你參加吧，應該考慮清楚才簽約，現在見勢色不對，又用球迷來做擋箭牌，實在是典型的英式偽善，從足球都可以見識到西方國家講一套做一套，一句到尾，都是錢作怪。