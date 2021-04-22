5歲女童慘遭親父繼母虐打致死案，隨着兩名罪人被判終身監禁而塵埃落定，但在人們一聲嘆息過後，如何防止同類悲劇重演，已成了港府及社會不能迴避的問題。

教師、醫生、社工等專業人士若遇到懷疑兒童受虐個案，目前並無法律責任必須申報，像慘死的5歲女童，她及其兄長身上傷痕早就引起教師關注，前者的幼稚園班主任曾為女童拍照，但告知校長後不了了之；後者的小學班主任甚至助紂為虐，向繼母打小報告，認為「要嚴厲啲喝佢先有效」。教師冷眼旁觀形同間接加害者。

有團體促請港府設立「強制通報懷疑虐兒個案機制」，專業人士在遇到懷疑虐兒個案時不必遲疑，而是必須通報，冀減少悲劇發生。強制通報實在必須，尤其是幼稚園及小學學生，他們連保護自己的能力也沒有，若在家裏已遭受不幸，唯一能幫助他們逃離虎口便是學校老師，要是連老師都視而不見，受虐兒童還有甚麼希望？這樣的教師還值得尊敬麼？香港在這方面真空已十分落後，堵漏宜早不宜遲。

說到底，中國人普遍有「各人自掃門前雪」、「清官難審家庭事」、「寧教人打仔，莫教人分妻」等「傳統」思想，即是多一事不如少一事，不想惹麻煩上身。但只要法律訂明專業人士遇到懷疑虐兒個案必須通報，否則便屬違法，或有機會被裁定專業失德，他們便再無藉口不作為。

法律改革委員會則進一步建議設立「沒有保護罪」，外傭、教師等相關照顧者如沒有通報懷疑虐兒個案須負上刑責，最高判監20年。救人一命勝造七級浮屠，對虐兒之人「寧枉毋縱」是全社會共識，筆者對此大方向舉腳贊成，惟若連外傭也包括在內則恐怕是強人所難，畢竟施虐者是自己僱主，實際執行不易，但教師等專業人士絕對責無旁貸。最怕港府做事慣性拖拉，立法議而不決，隨時又有悲劇上演。