傳聞壹傳媒的工作人員收到內部指引，以後報道新冠肺炎，不能再稱為「武漢肺炎」，須用沒有歧視成分的名稱。我說嘛，這就叫做「唔見棺材，唔流眼淚」。早前，平等機會委員會指香港有幾家傳媒使用「武肺」一詞，涉嫌觸犯歧視條例，其中一家就是指壹傳媒。近日，建制陣營也向《蘋果日報》發動猛攻，他們整個集團看來已是風雨飄搖，因此不得不在反中亂港的「志業」上，有所收斂。

筆者常打趣說，我該是壹傳媒及其老闆黎智英的最佳諍友，本欄早在4年前開始，便一直對肥佬黎發出警告，提醒他走上了一條非理性的抗爭之路，必是死胡同，多次勸喻他要改弦更張。可惜，黎先生和他的下屬像是迷了心性，對一切的忠言置若罔聞，結果愈陷愈深。

共產黨不是不能批評，但批評要合乎理性，就算不能完全理性，最低限度也不能過於偏激、乖戾。你要指出內地的貪腐問題嚴重，管治未夠開明、民主，從來都可以，只要你不是捏造事實，能夠據事說理便行。譬如到了2018年，距離上世紀的「八九學運」已經30年，香港維園仍堅持要舉辦燭光集會，仍在高喊「結束一黨專政」的口號，整個行為跟時代可謂完全脫節，在我看來，便算是不合乎理性了。

然而，即便如是，京港政府過去仍然對「八九學運」的悼念活動包容，壹傳媒也可任意大篇幅報道。你若說共產黨專制，看來卻未必盡然。不過，凡事不能太過分，譬如世界衞生組織已經明確指出，新冠肺炎應稱為Covid-19，壹傳媒卻堅持要叫「武肺」，這就不是報道事實，而是刻意在煽動反華情緒，完全逾越了傳媒應持守的原則。壹傳媒諸如此類的乖戾行為很多，過去屢勸不改，如今死到臨頭，即使開始考慮收斂，我相信也是太遲了，所謂「早知今日，又何必當初呢？」