新冠肺炎疫情仍在蔓延，全球確診總人數已超過1.4億，累計死亡人數超過300萬！印度疫情失控，連續幾日超過20萬人確診，首都新德里要封城6日，更令人不安嘅係，印度變種病毒株疑傳染性高！

不過，喺疫情嚴峻下，亦有令人欣慰嘅一面。呢，新西蘭和澳洲因為疫情封關半年，日前兩國正式啟動雙邊旅遊氣泡，澳洲旅客可免檢疫隔離入境新西蘭。這是澳洲民眾自新冠疫情爆發以來首次可以免檢疫外遊，意義非凡；有乘客到新西蘭是為了出席喪禮，亦有人是移民，不少人抵達入境大堂後，見親友在場等候都互相擁抱，有人更激動落淚！

一場新冠肺炎，改變了我們許多生活上嘅習慣。交通發達，原本搭飛機並不是甚麼奢想嘅事，「想飛就飛」，港人每逢有幾日假期，多愛短程旅遊，尤其日韓台泰星，更是熱門之地！如今卻連澳門、深圳都難「過」！老朽一直懷念嘅澳門豬扒包、水蟹粥，至今仍在夢中！4月都就嚟過完，粵港澳3地究竟何時可以通關？庸官一味谷人打針，防疫措施卻一塌糊塗，「清零」無望，關山如何飛越？諗起都黯然神傷！

2019年尾新冠肺炎於武漢爆發時，不少媒體已將2020年定義為「災難之年」，甚至認為是「最糟糕的一年」！如今，這場全球大流行疫情逐漸變成一場全球性大瘟疫！而最令人忐忑不安嘅係，佢仲衍生變種病毒株，香港至今都累計逾200宗N501Y變種病毒株個案，30多宗E484K變種病毒株，其傳播力更強，甚至會降低疫苗效力，即係話，即使打咗針，仍然不能掉以輕心，今個暑假，看來喺艷陽盛熱下，依然要罩不離口，而旅遊氣泡恐怕仍然得啲氣泡，想飛？發夢喇！

若說去年是災難之年，那麼今年老朽認為是災難延續之年。庸官防疫，內心暗叫苦也，無奈添多幾分焦慮！