自收費報章至免費報紙，再從紙媒邁向社交網絡，資訊氾濫，競爭讀者眼球之戰愈趨激烈，媒體的經營手段亦趨向極端。有傳媒例如《蘋果日報》，為了服務其老闆的政治立場，公器私用，未有恪守專業操守而缺乏高風亮節，失去輿論監察社會的作用，而淪落為抹黑誣衊、製造恐慌、煽動仇警、分化社會的工具，失去公信力。

黑暴期間假資訊氾濫成災，攬炒派惡意製造謠言，散布假資訊，作為煽暴和製造社會撕裂的重要手段。攬炒派利用謠言，挑撥市民反政府、反警隊情緒。每天，許多市民的手機裏充滿假資訊，包括咬定8‧31港鐵太子站打死人，無視警方闢謠；造謠稱警方於新屋嶺扣留中心強姦女示威者，又以拯救示威者為由，呼籲網民包圍新屋嶺等，牽動一波又一波社會情緒的起伏，市民亦會受到假消息影響而上街。

過去一年到現在，虛假消息也影響了香港的抗疫工作，政府呼籲市民做檢測，就有人偷天換日造謠說是「基因送中」；此外，用作追蹤確診者與密切接觸者的「安心出行」，就被抹黑為用來對市民跟蹤監視；政府鼓勵市民接種疫苗，就有個人或組織針對疫苗作出誤導和不實的言論，抹黑疫苗，導致有市民抗拒接種。

假資訊和假新聞會影響治安和國家安全，然而，香港現有的法例難以有效打擊。本港現時有若干法律條文或可適用於網上言論，包括《刑事罪行條例》（第200章）下的刑事恐嚇及《盜竊罪條例》（第210章）下的勒索。在網上發表不當言論，亦可能觸犯其他罪行，例如違反《個人資料（私隱）條例》（第486章）所訂的保障資料原則、侵犯知識產權、誹謗，或該等訊息如危害公共安全，則可能構成煽惑公眾妨擾的普通法罪行。但是，虛假資訊的散播不一定關乎或者構成該等罪行，上述條例不足以對付虛假資訊。

有別於香港，部分海外地方已經加強措施，以應對虛假資訊。美國於2016年實行《反外國宣傳與造謠法案》，由國務院召集成立跨部門「全球作戰中心」，協助記者、智庫、民間團體、非政府組織等，識破外國勢力的政治宣傳。德國的《社交網絡強制法》於2018年生效，規定影響力大的網絡平台例如Facebook及Twitter等，要移除不實訊息及煽動言論，最高罰款達5,000萬歐元（約4.6億港元）。

此外，新加坡於前年訂立《防止網絡假資訊和網絡操縱法》，專門處理網上虛假資訊，適用於個人及網上平台，使用虛假帳戶或電腦自動程式發布假資訊，罰款可增加至高達10萬新加坡元（約58萬港元），而監禁期可長達10年。

虛假資訊有礙資訊流通，對公共安全、保安及其他社會議題帶來廣泛影響，不但誤導市民，更使被誣陷的人士與機構的聲譽嚴重受損。一些西方國家在打擊假資訊方面做得很好，筆者期望特區政府借鑑海外經驗，盡快完成相關的立法工作。