在烏克蘭危機中，俄羅斯朝野都有直接出兵打擊烏克蘭政府軍之議，只待總統普京下令。結果會是：一、俄軍必勝，美國與北約只能抗議，不敢同樣出兵。二、在俄羅斯國內，普京的聲望大漲，民族主義與抗美情緒亦會同樣高漲，更有利普京對抗美國的挑釁。俄美對抗的形勢將轉向俄羅斯採主動，以攻為守，國際對峙局面亦可轉變。

在拜登治下，美國仍然不斷對俄羅斯與中國施加壓力，挑釁之招層出不窮。前總統特朗普多是嚇唬，拜登則更進一步，用開戰壓力來測試俄、中的底線。無論俄、中怎樣忍讓，拜登都會不斷加強壓力。要解決這種局面，普京的立場是對付挑釁，加倍償還。但糾纏下去，沒完沒了。因而最有效終止美國的挑釁，便是打掉它的藉口。俄羅斯大有機會找藉口對烏克蘭政府發動戰爭，一下子把政府軍及其美國、北約的顧問打敗，直搗基輔，迫使烏克蘭政府簽城下之盟。

俄軍可進一步推進至烏克蘭的西部邊境，防範美國從波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克滲透，以便使城下之盟談判成功。城下之盟並不是俄羅斯吞併烏克蘭，這會使所有前蘇聯國家擔心，也難以向國際交代，最佳的選擇可以是：一、烏克蘭東部地區與其餘地區組成聯邦制，用全民公決制訂聯邦制下的地區高度自治。全民公決甚至可以進行修憲，建立包容性的聯邦制。

二、解散烏克蘭軍隊，改憲公布烏克蘭為永久中立國家，一如瑞士和土庫曼，不設軍隊，只設聯邦警隊和地方警隊，爭取國際組織承認其永久中立國地位。俄羅斯、白羅斯等和中國率先承認，並承諾維護其永久中立地位，抗拒任何政治勢力侵略。

這是從根本剷除美國利用烏克蘭來顛覆俄羅斯的企圖，也讓烏克蘭擺脫在美俄爭鬥夾縫中受盡的干擾，從此可以專心重建經濟，消除貧窮。對歐盟而言，亦可擺脫美國挾持抗俄的壓力，平復東歐的政治，替代北約東擴，讓東歐不再成為美國堵俄、倒俄的戰場和工具。

當然，美國必然不肯接受這樣的結果，也會糾眾攻擊，以及在烏克蘭策動動亂，但是在俄軍堅持底下，未必可以動搖俄羅斯的決心。俄國可以邀請聯合國出動和平部隊，逐步接替俄軍在烏國維持和平，讓全民公決和修憲，重新選舉新的聯邦政府。沒有和平部隊接替俄軍留駐，未完成修憲和政治解決，確立永久中立國，便不撤。

美國霸權對俄國與中國的壓迫，不到亡俄亡華不會休止，對豺狼只能用重招，趁美國力弱，便需把其紙老虎的本質打露出來。