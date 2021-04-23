這邊廂，黎智英、李柱銘、何俊仁就8‧18案的罪成裁決及刑期「判得過重」向高院提出上訴，黎智英同時就8‧31案判刑申請減刑；那邊廂，社會輿情和法律界覺得對李柱銘、何俊仁、吳靄儀3位資深法律界人士知法犯法判得太輕，呼籲律政司盡快上訴。

之所以如此，皆因法官的判詞和刑期並不相稱，甚至自相矛盾。何俊仁、李柱銘是法律界人士，黎智英也是「懂法」之人，他們當然知道判詞宣讀他們罪行「性質嚴重」，是「預謀犯案」、「蓄意違法」，結果只判了輕刑，有人還獲緩刑，何況他們根本不認罪，卻獲得了一般要在認罪之下才能有的「照顧」。

對這些他們豈會不知是「佔了便宜」？然而他們「佔了便宜賣乖」，還要叫屈，要上訴減刑，這是在「以攻為守」。根據經驗，他們知道會有覺得他們獲輕判的強大輿論；另一方面，他們聽到了美、英等外國勢力紛紛表態，為他們罪成判刑「抱打不平」，要北京和香港「放人」。對此，他們怎能不積極配合？莫讓主子「無的放矢」也。

對於「判詞稱重，量刑就輕」，執法不公，明顯偏頗，全城嘩然，定會有人要求上訴，香港律政司大概是早有心理準備的。反修例暴亂以來，對各類案犯的輕判甚至乾脆不判放人的案子不在少數，律政司上訴要求重審重判亦有多宗。《港區國安法》公布後，在社會關注下，香港司法界的「保護傘」已不敢明目張膽包庇這類犯法之人了。

不過，這些人多是魚毛小蝦。現在輪到反中亂港的「大人物」了，輪到資深法律界人士了，輪到司法「保護傘」心儀已久甚至「拜恩私室」的恩公老師了，情況恐怕就會不一樣。現在，香港律政司中的某些人會不會內心很受煎熬呢？香港司法界中人一直標榜他們是公正無私、不偏不倚、無畏無懼的辦案，一定是法律面前，人人平等。然而，他們做出來的結果，特別是和「政治」有關的案子，讓人看到的卻是受到自身政治立場影響的偏頗和愛憎分明，今次他們又要面臨考驗啦！