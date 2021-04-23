美國明尼蘇達州白人警員沙文去年跪壓黑人男子弗洛伊德頸部致死，被裁定3項謀殺及誤殺罪名成立。總統拜登稱之為正義來臨，形容種族歧視是國家精神的污點，希望今次判決能成為美國系統性種族歧視一個重大的轉捩點云云。然而諷刺的是，就在此案宣判之前，俄亥俄州又發生白人警察射殺黑人事件，一名涉持刀傷人未遂的15歲少女遭警員連開4槍擊斃，可見美國種族歧視和警暴的「污點」無處不在，豈是一次判決就能洗脫。

有人統計過，美國每年大約有300名黑人遭警方槍殺，大部分人事發時並沒有逃跑舉動，而且手無寸鐵，但隨意開槍的警察大多能夠輕易脫身，只有極少數被追究刑責，被成功入罪的更是寥寥可數。今次比較特別的是，此案備受輿論關注，民意壓力巨大，拜登甚至在裁決前出口術指案件「證據確鑿」，懇求陪審團作出正確判決。最後陪審團果然如其所願作出「正確判決」，惟總統未審先判反而留下更大污點，以民意倒逼司法更是廣受質疑，美國號稱三權分立，原來不外如是。

當然，最大的污點不在於此，而在於種族歧視以及人權問題。美國一直高舉人權大旗，對其他國家指指點點，其實美國本身的人權紀錄並不光彩，甚至可以說劣迹斑斑。在國內，針對亞裔的暴力事件幾乎天天都在上演，連75歲老婦也不能幸免；在國外，美軍更是到處橫行霸道，視人命如草芥。從阿富汗到伊拉克，從利比亞到敍利亞，美軍不知濫殺了多少平民，製造了多少難民，難道這不是侵犯人權？當美國以莫須有罪名指控中國在新疆「種族滅絕」和「強迫勞動」，可有正視自身的人權問題以及對其他國家犯下的反人類罪？

弗洛伊德之死，令美國人意識到「黑人的命也是命」，但他們甚麼時候才能意識到所有人的命都是命？只有尊重所有國家、所有民族，才是真正的正義來臨。