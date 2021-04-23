漢奸黎智英多行不義，時辰到，就要還，一還便是利疊利，本利歸還，官司纏身，上周五因前年8月18日及8月31日的兩宗非法集結案，判囚合共14個月，正式在赤柱踎監。

黎智英罪有應得，其叛國禍港四人幫同黨，何俊仁及李柱銘雖然在8‧18案中被定罪，卻獲輕判緩刑。而黎智英兩案部分刑期同期執行，坐少幾個月監，也是有着數。但3人並不知足，還要就8‧18案上訴要求撤銷定罪；而黎智英就同時就兩案提出減刑申請。人心不足蛇吞象，漢奸不會因為獲輕判便會感恩痛改前非，相反會得寸進尺，希望博一鋪可以甩身。

其實兩案眾被告當中，吳靄儀、梁耀忠及楊森都獲緩刑，吳是大律師，李柱銘為資深大律師，何俊仁為律師，以法律為專業，說俗點是以此搵食，賺豐厚報酬，理應尊重法律，但他們知法犯法，帶頭作壞榜樣，誤導大眾「違法達義」不會被法律制裁，再加上各人的知名度，不少年輕人因而受到荼毒，走上黑暴不歸路，前途盡毀。

眾人罪孽深重，坐監是「最低消費」，法庭判緩刑，惹來全城異議，法律界人士紛指判刑令法律失去阻嚇力。香港法律制度被詬病由來已久，冰封三尺，非一日之寒，同一類型的案件，去到不同法官的手上，會有截然不同裁決，就以國安重犯黎智英來說，有潛逃風險，竟然可以獲得保釋，要由終審庭把關，撥亂反正。很多涉及反修例示威的案件，法官採取準則，都令人懷疑有政治取向，雙重標準，律政司上訴後，紛紛被上級法院糾正加刑。

可是律政司一向拖得就拖，黎智英刑恐東方報業集團記者案，上訴要到最後一刻才出手，最近才正式入稟，超過半年還沒有聆訊日期。兩個知法犯法的律師閃電上訴，律政司仍未就緩刑判決作出上訴，是慣性慢九拍還是別有用心？