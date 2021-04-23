前公民黨成員楊岳橋、譚文豪、郭家麒和李予信日前去信公民黨，認為公民黨已完成歷史任務，建議解散公民黨。

解散公民黨的建議，可能建基於之前一系列政府對他們的行動而總結出來，包括：一、2020年立法會選舉，公民黨6張參選名單，4人被DQ。二、去年被DQ的4名立法會議員中，有3名是公民黨成員。三、郭家麒和譚文豪的保釋結果，顯示公民黨無機會參與立法會選舉。他們4人仍被拘留中，情況並不好受，或會從負面的角度看。若排除立場先行，客觀地分析，或會有不同的結果。

首先，事件可分開黨和人之別。整件事政府是針對人，他們4人被捕是基於國安法，而國安法執行日子是去年中開始，政府亦曾說國安法無追溯力。政府認為他們參與35+計劃，是違反國安法，故出現上述3個事件。很明顯，這是個人因素而非黨的因素。大家還記得2018年下半年，政府曾禁止香港民族黨運作，因為它鼓吹港獨。若這是公民黨的問題，為何政府不禁止公民黨的運作，又或宣布公民黨為非法組織，而黨主席梁家傑又沒有被拘捕呢？起碼到目前為止，公民黨仍然是合法組織，可以營運，可以參與社會事務和參選。當然，公民黨需要做的是檢視黨的政綱有沒有違反已通過的國安法，沒有違法，就沒有不能存在的基礎。是否繼續存在，那就看成員的想法。理論上縱使只有一個黨員要堅持，這個黨仍毋須摺埋。

其次是公民黨是否已完成歷史任務，無任務可做，所以要解散？第一，公民黨完成了甚麽任務，4人無講，是35+？是雙普選？是公民黨的政綱？實際上3樣都沒有完成。除非「完成歷史任務」是指「已無法完成任務」，所以要解散。其實，除了35+，其他的政綱都可以有機會完成，但不是現在。回想2006年3月19日公民黨成立，公布一系列政綱，也不會相信短時間內可以完成。而當年政綱，由公民黨成員草擬通過，無違法，亦能與中央和特區政府溝通，甚至參選特首。回到初心，又有何不可？

當然，現在格局對公民黨參選，是困難了，其實建制派和商界何嘗不一樣？要不要參選是一回事，要不要努力，以初心，用政治智慧，在香港這個中國特區，落實《基本法》，落實「一國兩制，港人治港，高度自治」，又是另一回事。縱使真的不能參選，又或選不上，有初心，就要有政黨。

香港如何？香港如何發展成一個適合香港人又符合中國構想的特區？這是年輕一代人的事，也是我們這一代人的事，是大家的事，何須輕言放棄！