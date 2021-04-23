不在其位，不謀其政。退休不久的終院前首席法官馬道立卻反其道而行，直指香港在《港區國安法》決定下，由特首委任法官為「奇怪的安排」，法官應由司法機構委任，這樣才是司法獨立云云。至於他退休才3個多月即預告復出，在香港、新加坡和英國擔任仲裁員，同樣惹起爭議。

司法獨立的意思，是訴訟裁決都不受任何人事物干擾，依法秉公而行，惟以香港的情況觀之，司法獨立真的存在嗎？稍有理智的人，都會承認香港所謂的司法獨立早就變質為司法獨大，不少法官只會按個人喜惡和立場判刑。於是乎，掟汽油彈的被告是「優秀的細路」，維護秩序的警察則為不誠實證人，飛鏢場東主因為「有生意頭腦」，迷姦女性也可獲輕判。凡此種種，不勝枚舉，馬官不發聲譴責，偏偏對國家級法律指指點點，在他眼中，司法機構應該是個獨立王國，只能由法官操生殺大權。現在連英國都不彈此調，人家早就設立「監察司法委員會」了，為何不批評呢？

再說，要不是特區鬧出一場持續逾年的黑色暴亂，要不是「警察拉人、司法放人」不斷上演，中央豈會在港推出國安法？豈會由特首委任指定法官？信不過本港司法是也！正是「法庭將個人權利凌駕社會利益 」、以為兩制優先於一國，才會有今日局面。

另一方面，為了防止利益衝突，公務員事務局有為退休官員設立2至3年的「過冷河」機制，首半年至一年為「禁制期」，期間不得擔任商業性質的受薪工作，其後是「管制期」，工作須先得到當局批准。退休法官是否不在此限，港府語焉不詳，惟在「港人治港」禮崩樂壞之下，過冷河機制早就形同虛設，包括律政司離職人員在內，許多退休高官過了海就是神仙。外界常以為法官高人一等，不食人間煙火，事實證明法官也是人，也要搵真銀，不沾人間煙火才怪。