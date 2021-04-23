日本政府決定將福島核電站意外後遺留的核廢水倒入大海，有環保分子聞訊後大感嘩然，日本卻辯解說核廢水經過處理，純淨得可以飲用，叫世人不必擔心。這話雖說得好聽，偏生沒見到該國官員夠膽當眾喝一口所謂的純淨水。

即使我們不要求日本官員當眾喝下核廢水，但既然說這些水已經淨化，卻又不見他們是在日本沿岸排出，而是打算用特製船隻，運到日本北面，距離本土足足有兩個多小時飛機航程的海面才傾倒。為甚麼選在該地？因為按照水紋流動情況，核廢水排出後，幾乎會遊遍半個地球，隔幾百天後才返回日本附近的海面，到時候就算再厲害的核污染，也被稀釋了不少。

然而，本欄今天真正想談的不是日本，而是想說，如果你將上文所有日本的名稱改做中國，變成是北京政府打算用同樣方式排放核污水，試想香港「黃絲」，以至美歐政府會有甚麼反應？

日本傾倒核廢水的做法，目前除了中國和南韓政府之外，西方世界基本上是視而不見，至於不少香港黃絲，素來把日本當作自己外家一般親的人，對此事就更是緘口不言。這就叫「一碗水不能端平」，換了倒核廢水的是中國，說廢水處理後純淨得可以飲用的是北京官員，這消息一出，恐怕會立即在香港炸開了鍋，黃絲們一定咬牙切齒，說中共用完「武肺」毒害世界，如今又想用核廢料去污染地球村，這樣的政權是如何十惡不赦，只能夠「等天收」云云。

黃絲對待中央，一向是對人不對事，西方可以有《逃犯條例》，中港之間就不能有；外國的孩童可以接受國民教育，香港就不可以。外面的人做甚麼都是對的，唯獨北京政府則樣樣皆是錯。黃絲用這樣的態度對待阿爺，其實沒問題，問題是阿爺一旦用相同的方式作「回報」，那後果你要承受得起才好。