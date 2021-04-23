5歲女童遭虐待致死一案，其生父及繼母日前被裁定謀殺罪成並判囚終身；至於女童嘅繼外婆因為對兩童受虐視而不見，也被裁定兩項殘暴對待兒童罪罪成，判監5年。案件被警員稱為「香港開埠以來最嚴重的一次虐兒案」，該案被揭發時引來輿論嘩然，「天下原來有不是嘅父母，甚麼虎毒不食兒，呃人㗎」！

當然，這或許是個別極端例子，天下父母心，還是百般呵護子女、疼惜他們、關心他們的居多！之但係，要防止「禽獸不如」嘅另類父母，立法也刻不容緩。根據社署資料，2019年虐兒個案共有1,006宗，2020年則下降至940宗，其中身體傷害虐待為389宗，疏忽照顧201宗。老朽特別注意到施害者為受虐兒童父母嘅個案數量達到583宗，佔59.7%，可見虐待兒童多是來自兒童非常親密嘅人，令佢哋難以主動向外界尋求幫忙。

多個關注團體要求政府盡快訂立防止兒童遭虐待嘅法例，「和諧之家」指出，全球有62個國家及地區已立法禁止體罰兒童，但本港至今仍無針對虐待兒童嘅法例，促當局盡快立法跟進。而法律改革委員會又再倡設「沒有保護罪」防虐兒，可判囚15至20年。老朽指法改會「又再倡設」，皆因佢哋自2006年已開始研究相關項目，以控告縱容施虐嘅旁觀者，可惜研究咗15年，至日前先發表諮詢文件，消息指法改會兩個月內會完成最終報告書，如政府接納，相信明年可以開始立法喎！

香港死於庸官怠政，吾人見怪不怪！有啲嘢明明冇必要拖嘅，都係要拖到出事嘞，死人冧樓嘞，先至如夢初醒，知道要「做嘢」！5歲女童被虐待致死，反映佢被虐待，由學校到社署，再到女童嘅幼稚園老師，一味「轉介」、「查詢」，兜兜轉轉，缺乏實質嘅處理，終於釀成悲劇！死者已矣，但願「沒有保護罪」快啲立法，也許可以減少有關悲劇。