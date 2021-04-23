現代版漢奸黎智英及李柱銘、何俊仁等10名反中亂港分子，於本月中被法庭判決非法集結罪成，黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭、區諾軒即時入獄，其餘5人僥倖獲緩刑。當日的法庭裁決，10名黑色暴亂的最大及最險惡始作俑者終於罪有應得，然而不要高興得太早，因為所判的罪名僅是非法集結而已。

港人若以為這小部分惡貫滿盈的重犯已被收監，天下從此太平，便大錯特錯了。4月16日法庭作出的歷史性判決，只能算是香港止暴制亂、撥亂反正，在司法程序上的一碟前菜，而且是「小」前菜，不過這道「小」前菜卻開啟了「後止暴制亂時期」的開端，換句話說，「後止暴制亂時期」前路仍然多艱，國安警鐘必須長鳴及大鳴，小鳴震不醒施放麻醉劑的港官，更遑論要喚醒被麻醉劑污染或洗了腦的港人。

倘清醒當不忘黑暴勢力，日前有港台兼職記者攜仿製槍和對講機「贈興」，妄圖深入警力林立的警察學院活動現場，公然剃香港警隊眼眉，說明司法鎮暴不起阻嚇作用。

倘清醒當不忘黎智英創辦的「爛果報」仍繼續目無法紀，當國安法冇到，肆意造謠，煽惑仇恨，反中亂港行為從未收斂。警方130封譴責函件全部石沉大海，說明律政執法部門仍然姑息養奸縱容包庇。

倘清醒當不忘法院拒設特別法庭審黑暴案件，逾萬宗黑暴案只審了四分之一，怎能儆惡懲奸？

倘清醒當不忘反修例變「反送中運動」，號稱百萬人上街以青年和學生為主，各大學成為反政府暴亂的基地。可是大、中、小學管理層至今仍多選擇做好人、做中間人，煽動青年和學生落暴亂火坑的所謂教育專業團體，還進一步擅購物業擴大基地。試問教育戰線如何能成功反洗腦？如何挽救青年和學生？

「後止暴制亂時期」前路多艱，勿存任何幻想！