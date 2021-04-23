內地交通系統的「逐利執法」天怒人怨，近期惡性事件頻發。廣東佛山高速公路某岔道口，因為設計缺陷，短期內就有幾十萬人因違規被罰款，金額已達1.2億元人民幣，平均每分鐘就有9人受罰，被網友稱為是「印鈔機路口」。

河北貨車司機金德強，途經唐山市檢查站，因官方強制安裝的北斗行車紀錄儀掉線失靈，這明明是設備自身的質量問題，卻被處以扣車、罰款2,000元。已經多次被罰，對生活重壓精疲力竭的金德強，最終以死抗爭，喝農藥自殺身亡，留下的遺書寫道：「不是我的命不值兩千塊錢，我就是想為廣大卡車司機說句話。」

僅僅幾天之後，貨車司機趙洪軍在廣東清遠的檢查站被查扣。他之前途經5個檢查站都沒有超重，而在清遠卻連續兩次被認定超重。趙洪軍再三要求覆查，卻被拒絕。而巨額的罰款，意味着幾千公里的長途奔波，將付諸東流甚至賠錢。絕望的趙洪軍割腕自殘，結果覆查後果然並不屬於超重，而他的手臂上留下了10多厘米長的傷口。

趙洪軍手臂上的傷愈合後也會結疤，但內心創傷的治愈豈是那麼容易的？金德強用生命發出的吶喊，如此堅硬，卻又如此無力。在官府的眼中，他們命如草芥。草根小民只不過是想通過自己的辛苦勞動養家餬口，而猛如虎的執法苛政，將他們逼上絕路，成為壓倒駱駝的最後一根稻草，就如老舍筆下拉人力車的駱駝祥子，烈日暴雨中勞碌一生卻下場悲慘。

不論是佛山的「印鈔機路口」，還是唐山、清遠的檢查站，其手段不同，但是都屬於「逐利執法」，即是以罰款為目的進行執法，可謂軟硬兼施，各有奇招。佛山屬於前者，其道路設計故意設下陷阱，司機根本來不及變換車道，宰你沒商量；唐山、清遠則乾脆匪氣十足，野蠻粗暴，要從此路過，留下買路財，但殊途同歸，都是「靠路吃路」的利益驅動。甚至有的縣，交通違章罰款佔到財政收入的三分之一，缺錢就找交通執法單位。比如，故意在一條短路上設置極低的限速要求，讓汽車根本來不及減速，幾乎是車車違章，真是財源滾滾，「無本萬利」。

「逐利執法」並非新現象，而是久治不愈的痼疾沉疴，出了事就喊專項整頓、全面清查、深入治理，結果總是雷聲大雨點小，虛與委蛇耍太極。就算出現佛山、唐山、清遠之類的問題被曝光，也無非是將原有弊端勾銷，並未見到問責，風聲過後，換個地方，換種手段，重打鑼鼓另開張。按理說，如今罰款都是電子支付，要退還很方便，卻並未見行動。巨額的交通罰款去向如何，更是一本小金庫的糊塗帳。

與升斗小民的人命相比，印鈔機、搖錢樹般的罰款才是官府的心頭肉，既得利益集團通同分肥，小民是刀俎上的魚肉。讓他們整頓，不過是左手監督右手，期待其自我革命，無異於幻想其揮刀自宮。權力無限制，苛政不廢除，金德強不是第一個，也不會是最後一個。