神州觀察：屢次維權懶理會　車企傲慢誰縱之

在內地，消費者吃虧上當卻難維權現象很是普遍，以致近年出現了所謂「按鬧分配」操作，惟有將事件鬧大，搞得滿城風雨，最好能「驚動中央」，也許才有機會討說法。從法治角度來說，此舉並不值得鼓勵推廣，但又需看到，除此之外似乎再無他法，侵權一方總是態度傲慢，懶理受害方；相關監管、執法部門又時常不履行職責為消費者撐腰，讓他們如何是好？

近日，一名女子於上海國際車展開幕時大鬧當場，目標是針對美國電動車生產商特斯拉（Tesla）的展台，並且爬上車頂維權，卻被現場保安強行抬離，之後更因為擾亂公共秩序遭行政拘留5日。

據悉，此女早前所購涉事品牌車輛出現煞車失靈問題，導致出行期間發生交通事故，「一家四口險些喪命」，紛紛送院救治；惟Tesla方面強調，事主相關訴求不合理，表示不予理會，不會妥協。此番言論日前遭內地官媒批評太傲慢，欠缺解決問題的誠意，予人「店大欺客」之感。

官媒一開聲，Tesla立即變乖，連夜轉軚稱會盡全力滿足車主訴求，並已成立專門小組徹查事件，若真是自身產品質量問題，該賠的賠、該罰的罰，堅決負責到底。但是別忘了，女車主為此事糾纏已久，上月初亦曾以同樣方式在河南鄭州店維權，原因是事故發生後向當地Tesla交付中心了解原因，同遭對方敷衍，更打發她與上海總公司聯絡，於是惟有從鄭州鬧到上海。

無獨有偶，Tesla電動車近年屢屢出事，動輒發生車毀人亡慘劇，安全性能一再遭受外界質疑，近日又有網傳短片稱廣州一名男乘客死於Tesla車禍，具體原因待查。事故亦非只見於內地，美國本土同樣很普遍，近日德州休斯敦再有一輛Tesla電動車撞樹爆炸後燃燒，導致車上兩名乘客死亡。據報道，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）截至目前已對Tesla啟動20多宗調查，很能說明問題。

正如官媒評論指出，中國是全球知名車企爭奪的重要市場，但誰來了都得對中國市場有敬畏之心，誠懇接受消費者監督，及建立暢通的投訴處理渠道。中紀委日前也發文批評Tesla不尊重消費者的行為，強調企業必須遵守法律，尤其是客觀上強勢的一方，更應以謙和的態度、務實的舉措解決消費者合理維權訴求，不能「一直拖着不解決或自己當裁判員」。

只是當局又強調，消費者不能採取極端方式維權，一切當以法治方式解決，需維護法治的公平性。問題是，正規維權渠道根本走不通，否則問題早就該解決了，甚至該質問，是誰一再將車主逼上車頂維權？一些企業的傲慢到底是誰縱容所致？