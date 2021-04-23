世界視線：普京喝退踩過界　拜登北約手腳亂

俄羅斯總統普京剛發表年度國情咨文，這篇施政綱領最矚目的是他大發虎威，警告他國「不要擅越紅線」，否則便等着俄羅斯的報復吧！普京忽放狠話，當然有目的、有目標，除了在言語上回擊美國連日來警告俄羅斯不要「侵略」烏克蘭的威嚇，還擺明了對烏東問題不會罷休的立場。兩個大隻佬角力，中間被夾得死死的，自然是衰足8年還沒到盡頭的烏克蘭。

說到烏克蘭，經歷過黑暴禍亂的香港人多少有點耳熟，事關黑暴擁躉不時在社區播放烏克蘭革命的電影，又期望2013年那場被稱為廣場革命的烏克蘭亂事可移植到香港。近年烏國掀起一波又一波政治與軍事混亂，一場又一場因脫烏入俄訴求而引發的內亂，今年以來，烏東再因親俄分裂勢力要求入俄而緊張起來，近來形勢愈趨緊張，北約姿態頗強硬，但歐洲兩大國德、法的領袖卻在上月底出軟招，直接找普京溝通，不像美國那樣，一開口便沒有好話。

這一次，普京出招了。國內聲望正隆的普京嚴肅放話，其對象主要是美國，北約也走不掉。普京有3大訊息，一是亮軍事肌肉，俄羅斯有拿得出、射得遠的洲際導彈；二是晒防疫盔甲，該國已研發了3款新冠肺炎疫苗；三是亮談判實力，先禮後兵，揚言俄羅斯報復「有足夠耐心，且極專業」。

俄羅斯不是經濟大國，但一定是軍事大國，更是對手不敢輕易捋虎鬚的戰鬥民族。普京這次敲山震虎，美國暫時沒有還擊，但整個世界更亂了。就在普京放狠話的前一天，中國領導人亦發出了大國不要「帶節奏」、干預他國踩別人紅線的警告。一時之間，山雨欲來。

當普京脫去背心，一邊抖着肌肉、一邊向美國及北約成員朗讀底線聲明時，西方陣營似乎有點懵了。最應接招的北約似乎沒有擬好章程，之前最撩交打的美國也沒立即接招，至於最當之無愧「夾心餅」的烏克蘭，提心吊膽的人更多了。

一國一區命運不同，看了烏克蘭近年的悽慘遭遇，港人對香港幾乎被扯進深淵更添一份五味雜陳。