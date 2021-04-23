功夫茶：瓦解洗黑錢集團　海關神勇破大案

為政之要，莫先於用人。這9粒字證諸海關關長鄧以海最貼切不過，佢同班手足近幾年來可謂表現神勇，佢2017年晉升海關關長，曾經接受本報獨家專訪，當年佢表示，由海關人員出任此重要職位係對內部嘅一種肯定，可起鼓舞作用，激勵同袍士氣！

呢嗱，結果鄧以海不負所託，掌管海關以來屢破涉及黑幫和勝和嘅毒品案，又先後搗破多宗走私及販毒案件。根據海關資料，2017年偵破嘅毒品案件達983宗，比2016年上升29%；而涉及走私嘅案件，2017年共偵破213宗，比2016年上升23%，檢獲物品估計市值逾5億元。

仲有呀，2018年嘅一次緝毒行動，分別檢獲74塊磚狀共重約80公斤可卡因及冰毒，市值約8,000萬元，相信係自2013年後檢獲最多可卡因嘅毒品案。2019年海關又喺沙田檢獲91公斤可卡因，市值約一億元。功夫茶認為關長堪稱「港版林則徐」！要言之，緝毒緝私，海關戰績彪炳，市民拍爛手掌！

海關能夠屢破大案，關長領導有方不在話下，上下齊心，不受虛言，不興偽事，只知實幹亦有以致之！呢，話口未完，香港海關又偵破今年最大宗洗黑錢案！海關人員於本月15至19日採取代號「獵影II」嘅執法行動，成功瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕6人，包括集團女主腦一家3口及一名男友人。佢哋涉嫌於2018年1月至2020年2月期間，短短26個月內，利用9間銀行共59個個人帳戶，處理2,600多宗大額可疑交易，涉案金額共約25億元。

海關偵破呢單洗黑錢大案，再一次說明「天下大事必作於細」嘅務實精神，佢哋嘅有組織罪案調查科財富調查課可謂心細如塵，去年根據財務分析，發現多個銀行戶口短時間內有不尋常交易，款項多在入帳當日或者短時間內被提走，屬典型洗黑錢特徵，遂鎖定兩名青年，其中一人25歲報稱廚師，月薪得1.4萬元，竟於短短幾個月處理了3億元交易，最大一宗涉款2,200萬元；有關款項明顯與其收入不相稱，海關一直進行數據分析，順藤摸瓜鎖定一個3人家庭，待時機成熟，一舉採取行動，終於成功瓦解一個懷疑洗黑錢集團。

至於海關及其餘4大紀律部隊，早前公開展示中式步操，驅走殖民地陰魂，更係意義非凡！

嗱！海關之所以神勇，皆因關長領導有方，強將手下自然冇弱兵，不像其他部門一味庸官怠政，光說不練，做阿頭嘅只懂虛應故事，做個「高薪廢物」，是是但但又一年，香港梗死得！為政之要，要懂用人，否則齋吹「完善」，又係嘥氣！