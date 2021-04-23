正論：檢測樣本疑污染　抗疫總是甩漏多

世紀疫情橫掃全球，中國卻是全球最早克服疫情的國家，本來這是一場很有意義的國民教育，有利人心回歸，可惜橘越淮而枳，國家出品來到香港往往表現不如預期。除了科興疫苗被質疑成效外，華大基因再爆檢測甩轆，一批樣本疑受污染致出現不尋常結果，令人失望。

衞生防護中心收到30宗初步確診個案，全部由華大基因化驗所提交，除了9宗個案是在尖沙咀華美達酒店強制檢測外，其餘21宗在4間社區檢測中心找到。由於個案住在不同大廈，亦沒有流行病學關聯，大部分都是定期檢測的特定群組人士，當局認為同一日在同一個化驗所有大量個案屬不尋常。港大教授袁國勇昨日傍晚到華大基因化驗所視察後表示，該30個樣本之中，首兩個樣本肯定屬確診，當中一個病毒量很高，懷疑樣本瓶在提煉核酸時產生泡沫，繼而污染手套或吸樣本機，令餘下樣本出現交叉污染。倘屬實，則華大基因在處理樣本時警覺性低和粗心大意，可謂不爭的事實。假確診虛驚一場也就罷了，若真確診卻當成假便後果嚴重，別說欲斷難斷的疫情更難斷尾，走甩患者造成社區大爆發才是最不堪設想。

實際上，華大基因甩轆並非首次，例如食衞局上月定期查核新冠病毒檢測系統數據，赫然發現華大基因在上載沒有確診的檢測結果時出現人為錯誤，導致系統未能適時向市民發送通知短訊，屬近期第二次同類錯誤，因而遭局方發出警告信；又如衞生署於1月底、2月初覆檢新冠病毒檢測結果時，駭見由華大基因檢測呈初步確診的樣本當中，有些結果實為非確診，因而責令華大基因嚴格改善。其後一名在化驗所工作的年輕男職員被警方拘捕，疑故意搖晃盛載樣本的器皿影響檢測結果，堪稱匪夷所思。

香港本來已是一個高度政治化的社會，部分人仇中情緒高漲，舉凡與內地有關皆認定為不可信，疫苗接種計劃之所以反應冷淡，很大程度就是某些人故意排斥甚至抹黑國產疫苗所致。偏偏國家級企業又不爭氣，科興疫苗固然屢屢爆出接種後死亡等嚴重事故，就連華大基因也是亂象叢生，徒令親者痛、仇者快。

當然，國家出品表現遜色是一回事，港府抗疫一塌糊塗又是另一回事。食衞局可以向華大基因發警告信，然而市民是否也可以要求失職廢官問責呢？從食衞局局長陳肇始至今賴死不走，繼續好官我自為之，當知港府根本不當民意是一回事。可以看見，這一年多以來，內地已有數以萬計的各級官員及公職人員因抗疫不力而烏紗帽不保；雲南瑞麗早前更因為出現緬甸輸入病例導致小型爆發，市委書記等官員隨即遭撤職查處，與港府廢官有責不問甚至逆市加薪對比鮮明，特區堪稱國家之恥。

昨日本港新增兩宗本地確診個案，兩宗皆屬源頭不明，其中一宗又是來自屯門，屯門存在隱形傳播鏈彰彰明甚。無奈廢官沒有奮起清零，一味催谷打針和大搞旅遊氣泡，加上外來變種病毒個案不絕如縷，特區何時才能走出疫情泥沼真是天曉得！