世界視線：印歐攜手搞基建　遏華意圖路人見

繼美國總統拜登上月宣布總值逾二萬億美元基建計劃，目標是從後趕上中國後，英國傳媒報道，歐盟與印度正就達成全球基建協議進行談判，預計將在下月初歐印舉行的視像會議上公布有關計劃。

儘管歐盟、印度方面對外公布，基建計劃並不針對任何特定國家，但難免被外界認為是跟中國的「一帶一路」倡議互別苗頭。除了歐、印加強合作，拜登早前還透露，他曾向英國首相約翰遜建議，由美、英兩國制訂一個大規模基建計劃，與「一帶一路」抗衡，據悉，這一計劃將列入今年6月在英國舉行的七國集團峰會議程。

問題是，美國在國內搞大型基建，尚且被質疑「錢從何來」，甚至要藉推動全球最低企業稅率，透過阻止本國公司稅款外流，以籌措基建所需資金，還有何餘力在國外推動基建？總不成像貪官那樣，只出「名頭」而「佔乾股」，無本生利吧？

說回歐、印版本的「一帶一路」，融資等方面的細節仍有待公布，但上述英媒引述知情人士指，歐盟和印度將把重點放在「各自領土上的聯合項目，並在金融可持續性和法治基準等領域制訂標準」之上，其實還是針對「中國債務陷阱論」。美國約翰斯霍普金斯大學和哈佛大學兩位學者最近撰文，直斥「陷阱說」站不住腳。以西方媒體反覆炒作的斯里蘭卡漢班托塔港為例，事實是在項目初期，斯國政府曾與華府接洽但遭拒絕，其他西方企業口說要在當地投資，卻遲遲拿不出「牛肉」，斯國才轉向中國。事實上，斯國雖面臨高額國際主權債務，但日本、世銀才是其最大債主。

說到底，西方世界歷年來援助發展中國家，偏重所謂「上層建築」改革（說穿了就是搞西方式民主），對鐵路、通訊等基礎不聞不問，以致績效不彰；反觀中國，在2000年至2015年對非洲的逾900億元貸款中，七成用於當地發電、輸電和交通設施建設。當然，西方以和平方式跟中國競爭合作夥伴，說甚麼也比山姆大叔動輒搞「連坐制裁」要強得多，也是發展中國家人民之福。