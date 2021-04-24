正論：重判黑暴儆效尤　奈何漢奸獲輕饒

治亂世，用重典。持續逾年的反修例黑色暴亂，絕對是香港由亂入大亂的分水嶺，法庭理應對涉案暴徒嚴懲不貸，無奈事與願違，別說重罰，放生更不在少數。在這樣的背景下，法庭昨日對涉及管有近一公斤炸藥的香港民族陣綫成員重判入獄12年，便可謂極少數刑責相稱、大快人心的裁決。

現年29歲的盧溢燊，涉在荃灣德士古道一個工廈單位管有近一公斤炸藥TATP，被告承認一項管有爆炸品意圖危害生命或財產罪。高院法官陳慶偉判刑時強調，在被告住所及手機搜證可見他準備及保存高爆炸性物品，用作顛覆香港政府及宣揚港獨，是案件主腦人物，屬同類案件中最嚴重，比1997年「賊王」葉繼歡管有兩公斤炸藥的案例，潛在危險更大，刑責甚至比葉繼歡更重，判刑須極具阻嚇力。量刑起點為監禁18年，考慮被告認罪，最終判囚12年。

今次是首宗涉及反修例事件爆炸品案的判刑，警方歡迎裁決，形容本案是香港近年檢獲最多土製炸藥製成品的案件。警方在案中同時起出大批用於暴亂的物資和武器，可見黑暴喪心病狂，誓要攬炒全港，要不是警方及時行動，隨時有大量無辜市民陪葬。這些炸藥和武器從何而來，背後尚有多少人並未落網，尤其是有指被告被捕後一直保持緘默，而且香港民族陣綫目前仍在海外運作，顯見當局必須有「宜將剩勇追窮寇」的決心追剿反中亂港餘黨，將之連根拔起。

所見既可駭，所聞良可悲。在反中亂港集團和外部勢力勾結下，香港淪為危城，汽油彈橫飛，土製炸彈四伏，至今有驚無險，除了警方嚴厲執法居功至偉，當中亦不乏幸運成分。但幸運之神不可能永遠眷顧香港，只要走甩一宗爆炸案，足以讓特區粉身碎骨。由此可見，只有警察拉人並不足夠，法庭的判刑亦必須相輔相成，具有阻嚇性，可惜現實恰恰相反，具阻嚇力的判決寥寥無幾，輕判或放生卻是層出不窮。

這些年，人們經常聽到法官稱讚暴徒，甚麼「品格高尚」，「富有理想」，「優秀細路」等等，沒有最肉麻，只有更肉麻，執法者反被質疑為「不誠實」、「不可信」、「不可靠」，百詞莫辯，結果「警察拉人、司法放人」的鬧劇不絕上演。司法到底是維護社會公義，還是充當某些人的保護傘，不言而喻。

必須指出，一次重判，絕對掩蓋不了司法屢屢放生的不公平，特別是漢奸走狗猶如有免死金牌，更令人生出「欲赦之罪，何患無詞」之嘆。君不見，長毛梁國雄的政治黑金案是「疑點利益歸被告」被判無罪，壹傳媒黎智英的刑恐東方報業集團男記者案同樣是表證成立、罪名不成立。至於與黑暴相關的非法集結案，最近便有8‧18案及8‧31案判刑激起全城嘩然，10名被告之中，居然多達一半獲緩刑，包括拒絕認罪的「資深法律界人士」李柱銘、何俊仁、吳靄儀。這些人不是資深大律師就是大律師，再不然也是一個律師，並曾擔任多年審議法案的立法會議員，絕對深諳法律，知法犯法到頭來沒有罪加一等，反而獲法庭判以緩刑變相放生，試問理據何在？公義何在？

更遑論反中亂港總指揮黎智英雖兩案罪成，也不過被判入獄14個月，擺明就是高高舉起，輕輕放下。這就難怪，漢奸走狗得了便宜還賣乖，紛紛就罪成裁決及刑期向高院提出上訴，務求完全甩身或最低限度獲減刑為止。別看律政司司長鄭若驊早前沾沾自喜聲稱，律政司去年共提出16宗有關反修例案件的覆核刑罰申請，15宗已經審結且全部覆核得直，擺出負責任狀，其實這是法治的悲哀，一點也不值得高興。試想想，要是初審判決公平公正，沒有輕縱放生，何需律政司提出覆核，更不會有上級法院批評下級法官「錯得無可再錯」的荒謬。

再說，律政司本身也是藏污納垢，臭不可聞。既有檢控官出版「黑暴秘笈」教暴徒逃避刑責，又有檢控主任教唆同僚出席非法六四集會，何況律政司檢控程序老是常犯低級錯誤，輕則被法官痛斥小學生也不如，重則起了放生黑暴的效果，說律政司內部沒有無間道，小學生也不信。單是黑暴至今，警方拘捕過萬人，至今仍有逾7,000宗案件未完成檢控，律政司失職怠政不作為已是彰彰明甚。

可以毫不誇張地說，本港司法已經爛透，司法獨立早就變質為司法獨大，再不撥亂反正，設立獨立的監察司法委員會，司法獨大的局面只會危害特區及國家安全。律政司必須洗心革面，從速起訴，尤其是必須主動覆核8‧18案及8‧31案的刑期，絕對不容輕饒放生。

說到底，天下之事，不難於立法，而難於法之必行。《港區國安法》在港落戶仍不足夠，最重要是律政司及司法依法配合，否則「做漢奸好過做皇帝」便不是戲言，而是中國特區之下的恥辱風景線。