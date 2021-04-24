功夫茶：反恐演習守我城　警隊烈火見真金

警務處行動部和跨部門反恐專責組尋日凌晨，喺香港國際機場聯合舉辦代號為「鐵志」嘅反恐演習。是次參與演習約200名警務人員，而專責組織嘅成員部門，包括海關、懲教署、消防處、飛行服務隊及入境處，佢哋於演習前兩星期進行一系列嘅內部演習，務必測試及提升各部門嘅反恐應變及搜集情報能力。期間警務處副處長（行動）蕭澤頤更親臨督師，警隊士氣大振，豈是無因！

雖然目前香港面對恐襲威脅程度仍維持中度，冇具體情報顯示本港有受襲可能，之不過要提防本土恐怖意識死灰復燃。呢，專責組署理高級警司梁偉基亦話，近年環球恐怖主義威脅形勢複雜多變，一些極端主義恐怖組織仍在世界各地唔同地方發動襲擊，亦有海外極端分子利用當地具爭議性議題，以極端暴力手法宣揚思想，對當地帶來明顯嘅安全威脅。講真，反修例黑暴一役，香港淪為危城，見過鬼怕黑，當然唔可以畀黑暴重演！

嗱！呢次反恐演習，功夫茶感覺到警方有股「石可破也，而不可奪堅」嘅勇毅精神；正如警隊一哥鄧炳強喺《守城》呢部宣傳片指出，過去一段時間社會動盪，警隊喺咁惡劣環境下，一直都肩負起「守城」呢個使命，警方從來冇退縮過，亦都冇諗過退縮，守護住我哋嘅家！而《守城》正是帶出警察專業、正面形象！大家都睇到，參與拍攝嘅部隊如鐵路應變部隊、飛虎隊、反恐特勤隊及機場特警，全部都係精英，佢哋身手不凡，反應敏捷，無畏無懼，全靠平時訓練有素！

今次代號「鐵志」嘅反恐演習，亦充分發揮警隊不同單位及相關持份者喺處理恐怖活動事件嘅協調和應變能力。演習分兩部分，第一部分模擬喺機場客運大樓內發生一宗可疑物品發現事件；第二部分則模擬一個恐怖組織喺客運大樓斬傷途人、挾持人質及企圖進行炸彈襲擊。有關演習係要提高市民「提防有『炸』」嘅概念，可謂相當及時。呢，尋日法庭先重判一宗黑暴炸藥案，被告最終要入獄12年。足見警方及時執法、守衞我城嘅重要！否則走甩一單，無辜市民隨時粉身碎骨！

呢次反恐演習，完全帶出警方「守城」嘅意志和堅定信念。自一哥鄧炳強上場以來，堅決撥亂反正，果斷執法，一如論者稱，佢上任係黑暴由盛而衰嘅分水嶺，可見用啱人嘅重要！心有所信，方能行遠！守護我城，要「烈火見真金」，若然由「霸着毛坑不拉矢」嘅人任之，為官避事嘅人hea之，則香港至今恐怕仍然群魔亂舞，妖氣沖天！功夫茶不得不再提醒，強政勵治，切記要用對人！