神州觀察：書包含有致癌物　國家標準太落後

內地官媒近日再有驚人調查發現，稱全國多地中小學生每天使用的塑膠書包中，部分含有有毒致癌危化物「短鏈氯化石蠟」，更恐怖的是，有關書包產品的國家標準中，竟無對該危化物含量進行任何限制。這就等於說，大批毒書包其實是在國家政策允許下合法生產製造出來，並廣泛而長期地淪為摧殘學生健康的「親密夥伴」，可見如此落後的國家標準亟需改進。

從深圳市計量質量檢測研究院對現時市場上流通的82批次學生書包樣本進行檢測得知，有42批次被檢出含有短鏈氯化石蠟，含量範圍為0.007%至9.5%，其中25批次樣本的含量超出歐盟有關法規限制要求，有毒書包佔比之大令人咋舌。惟在內地相關部門公布的《危險化學品目錄》及《中國嚴格限制的有毒化學品名錄》中，短鏈氯化石蠟是被明確列入致癌類、急性危害類、長期危害類物質，及僅允許使用於工業用途；既然如此，人們不禁要問，學生每天頻密接觸的書包製品為何沒有對此設限？

調查披露，近年大部分省市的市監部門在抽檢學生用品時，皆未將短鏈氯化石蠟列入檢測項目，甚至絕大多數中小型書包生產商聽都沒聽過這種物質，實在很荒唐。須知內地過往動輒爆出毒校服、毒文具、毒跑道等事件，儼如一個個「隱形殺手」，無時無刻不在侵害學生的健康安全，當中不少都是因缺乏統一的國家標準，或是長期沿用某些落後的標準所致，教訓非常多，而且很深刻，為何時至今日，一些學生文具用品的質量標準仍能如此「不設防」？吸取教訓怎就這麽難？

更需看到，相關問題缺失不光出現在學生用品市場，其他諸多民生領域亦很常見，譬如內地關於重金屬鎘含量的制訂標準，普遍被認為低於國際標準，且各個地方執行起來要求不一，這在四川早前爆出的鎘米案中尤為明顯，一些酒廠正是利用這種「政策優勢」將採購毒大米行為合法化；而據一些糧商表示，收購大米時亦無監管部門做專業檢測，根本不知道大米是否鎘超標。再如此前頻現的各類嬰兒抑菌護膚產品，同樣反映出當局制訂相關產品標準混亂，未將某些有害物質列入檢測範圍，當然會經常出事。

另外一個較為突出的情況則是有標準不執行，或實行虛假檢測，背後動機亦不難捉摸。譬如假奶粉將嬰兒吃成「大頭娃娃」，政府偏說產品檢測符合安全標準；黑心商家使用硫磺熏製八角，市場監管部門卻稱「取證難、不好管」；學校課室甲醛超標，學生已經流鼻血了，給出的檢測報告照樣稱未發現有害物質，管你信不信。當年三聚氰胺毒奶粉問題也是如此，官媒拍胸脯保證是經過了逾千道檢測，結果不還是在忽悠人？