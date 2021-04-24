產評：美窮途劫富濟貧　大國興衰勢難擋

市場傳出美國政府擬增加富人稅率後，美股為之震盪。事緣美國為應付這場世紀疫情，政府財政急劇惡化，加上要應對中美爭霸，尤其需財！美國政府選擇向富人開刀，增收抗敵，可此舉將動搖美國一直奉行的個人私有財產權觀念，亦不利投資。只是如今拜登愁對爛局，別無他選，只有改變戰略集舉國資源強化經濟，全力應戰。若這場世紀爭霸戰中，美國未能成功保住霸權，則主導世界經濟多年的大美國主義，可能要畫上句號！

據報美國政府正研究將年收入不低於100萬美元的富人資本利得稅率，提升近一倍至39.6%，加上現時的投資收益附加稅，意味聯邦資本利得稅率最高將升至43.4%，這是不折不扣的重稅。

何解要向富人開刀？截至3月初，美國由公眾持有的聯邦債務增至近22萬億美元，大致相等於經濟總值，與美國財赤佔國內生產總值（GDP）比例，雙雙飆升至二戰以來最高水平。為救「疫」市，拜登政府落實1.9萬億美元紓困方案，又擬推2.2萬億美元基建投資及一萬億美元美國家庭計劃，但錢從何來？

這兩年聯儲局大量印鈔，激化資產泡沫，巨企估值與富人身家不斷膨脹，政府向富人荷包打主意不無原因。但問題是向富人大舉加稅，意味企業盈利將受打擊，並將反映在資本市場估值上，令富人控制的財富縮水。企業無法將更多利潤投入於人力資源，勞工薪金難以提升，最終可能會變得更貧窮。此外，向富人開刀確有助緩減政府財政壓力，但這變相靠削減私人領域資源來實現，有違自由市場經濟和私人產權等原則，動搖美國的立國之本。

在核時代，世界大國爭霸，斷不會一下子就選擇啟動「核戰」按鈕來互相自殺式對戰，取而代之是以「經濟戰」為主，即在國際貿易、金融貨幣、創新科技、能源資源、區域合作、地緣政治等領域上爭長短。中美世紀爭霸，中國以制度優勢，在科技和金融等領域上都有急趕追上之勢。美國得急起直追，偏偏遇上一場世紀疫情，百廢待興，只有改變過去不干預策略，着手加強資源調配，配合國家戰略運用，從速強化競爭力。

可以預見，美國將重返國際舞台，聯合盟友擴大在東亞的影響力，並會設法強化本土經濟，確保美國舉債能力無損，鞏固美元霸權。富人稅只是美國應對經濟戰的小插曲。那些以為能繼續食兩家茶禮，既賺美國人錢，又賺中國人錢的美國巨企，很可能成為拆骨重組、配合國家產業戰略部署的目標。往後股市大上大落，在所難免！