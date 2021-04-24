在中國近代史上，美國對中國各方面的影響是極大的，政治、經濟、外交、軍事、文化、教育無所不在，這些影響是為了保證和推動美國在中國攝取利益，其中軍事威脅是最強橫的力量。至今，山姆大叔在制訂對華戰略和政策時，仍然以此為出發點。對此，老美是早就顯山露水的。

1927年，中國內戰，天下大亂。美國和西方列強為保護他們的在華利益，紛紛調兵入華。當時的《紐約時報》報道，1928年初，布防於北京、天津、秦皇島的外國軍隊已達12,000人，其中美國派駐在天津的海軍陸戰隊最牛，逾4,000人，裝備精良，配備坦克和野戰炮，還有空軍，飛機20架，這在西方列強中絕無僅有。除了這支海軍陸戰隊，美國還在天津常年駐紮第15步兵團，在北京還有一支600人的海軍陸戰隊特遣隊。

為了隨時作戰，這些美軍「幾乎每日舉行演習和調動」，耀武揚威，驚擾四方。美軍將領說：「所有飛機都日夜備戰，接到命令，5分鐘即可升空作戰。」對於美軍在中國的駐紮和行動，《紐約時報》聲稱：「都是合法的」；《庚子條約》規定，「各締約國為保護北京與秦皇島之間的鐵路暢通，可自行酌情派兵把守」。好一個「自行酌情」！

美國把它用到「最大」，派兵最多，武力最強，對中國最具「威懾力」！這時的美國已經取代了「日不落的大英帝國」，成為帝國主義陣營中最強。它不僅在中國「顯擺」軍力，還有「警告」其他列強之意——美國的「對華政策」已不是早年的要和列強們「利益均霑」，美國要拿「大頭」也。

從此，我們可以看出，後來的國共內戰中，為甚麼只有美國支持國民黨攝取在華利益，擬控制國民黨政權；為甚麼新中國成立後，由美國出頭糾合西方圍堵打擊中國，這都是要實現美國在華利益獨家攝取！然而，物轉星移，美國已弱，但西方世界中一門心思要打垮中國、掠奪中國的還是美國，那些「盟友」們最多分一杯羹而已。