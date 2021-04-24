「一次不公正裁決比多次違法行為的危害性更大，因為違法行為只是弄髒水流，而不公正裁決則敗壞水源。」英國思想家培根這段話被無數次引用，也無數次得到印證。香港司法亂象叢生，就是因為水源已被嚴重敗壞。律政司司長鄭若驊早前自賣自誇，聲稱去年律政司共提出16宗與反修例示威及暴力罪行有關的覆核刑罰申請，至今已有15宗獲判得直，命中率幾乎百分百。其實這恰恰反映司法判案標準混亂，司法人員質素參差，律政司應該自責而不是自誇。

正是因為司法處事兒戲，才會頻頻上演「警察拉人、司法放人」的鬧劇。同類案件落在不同法官手中，往往得出南轅北轍的結果，即使同一法官處理同類案件，也經常出現自相矛盾的裁決。國安重犯黎智英甚至一度獲國安法指定法官批准保釋，更是匪夷所思。這些年來，上訴庭無數次批評原審法官犯原則性錯誤，而這些原則性錯誤本來一次也嫌多，為何一而再、再而三發生？難道都是無心之失？

一個巴掌拍不響，法官固然經常犯原則性錯誤，律政司何嘗不是烏龍百出。有一位法官曾經批評，自己處理過4宗公眾活動案件，發現每宗都出錯，難怪他質疑律政司為何容許錯漏百出的案件交到法庭。很明顯，若不是律政司內部有人故意搞鬼，根本不應該發生這些怪事。有檢控官出版「黑暴秘笈」教青少年逃避刑責、有檢控主任涉教唆參與非法集會，從這些例子就知道律政司內部充斥無間道。

反映司法亂象的最新例子是，黎智英等人涉及非法集結案，黎兩宗罪名成立合共僅判監14個月，3名法律界人士李柱銘、吳靄儀及何俊仁更獲判緩刑，分明又是高高舉起、輕輕放下。部分被告還不知足，竟然提出上訴，真可謂得了便宜還賣乖。有人說得對，上訴庭不但不應接納他們的上訴申請，律政司更應主動就刑期過輕提出覆核。