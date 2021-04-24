香港疫情久纏不休，在兩岸四地中最失敗，抗疫烏龍百出，政府自己部門固然千瘡百孔，外判的相關服務商也往往令人失望，新冠肺炎疫情周四單日錄得30宗初步確診個案，由於大部分本地個案沒有關連，情況極為不尋常，最終揭發原來負責化驗的華大基因化驗所的樣本出現交叉污染，只有兩個樣本是真正確診，其他都是擺烏龍。

估計是兩個染疫樣本污染了其餘28個樣本，亦發現化驗過程原來都有很多不為人知的問題，例如用同一個膠兜盛載不同批次樣本，以及實驗室人員將工作紙放入生物安全櫃時亦可能帶有病毒。專家更指實驗室人員每日要檢測800個樣本，連續長時間工作，可能都有「檢測疲勞」，不排除早前曾出現類似的個別情況。

換言之，今次出現大規模不尋常情況，才會揭發，之前有人被無辜當作確診者送檢，但可能數目較少，沒有即時揭發。本月初內地回港的確診個案，以及本月17日一名幼稚園老師的初步確診個案，覆檢結果為「不確定」，醫院檢測的結果亦證實未有染疫，恐怕又是「化驗受害者」。今次單是「假確診者」及「密切接觸者」數目超過百人，不但嚇餐飽，心臟弱隨時嚇死，而且送檢隔離過程中，如果受到真正確診者傳染，這筆帳找誰算？政府會不會又說和部門沒有直接關係，「算你唔好彩」，抑或是自己打官司追討外判商？龐大律師費未計，有命打官司才說吧！烏龍層出不窮，今次是化驗出錯，下次又是甚麼花樣？病毒已經叫人防不勝防，再加上抗疫烏龍，市民如何承受這夾擊呢！

即使外判商出錯，最終責任都應該由政府負責。連化驗這樣基本的工作也不能做好，更折騰無辜市民，抗疫其他環節可想而知會有幾多錯漏隱藏。不單止化驗人員會累，市民都出現抗疫疲勞，名副其實被玩殘了。