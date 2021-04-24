美國兩隊航母戰鬥群駛向南海，其盟友英國、澳洲、法國和德國亦派出艦隊跟隨，名義是確保南海是「自由航行」的海域，實質是監察中國。另一方面，在東北亞則以協助台灣防衞為名，聯同日本，催逼南韓加盟，聯成東北亞聯盟，進逼中國。表面上美國義正詞嚴，實際上仍然是阻止中國發展，以及重新展示美國仍然是「大佬」身份，號令天下。筆者認為，誰有實力，誰做大佬，在這政治原始森林裏，似乎是定律。但藉打擊對手發展而不是提升自己能力，以保住身份地位，這大佬遲早要下台。

大家不妨看看美國國內一些情況。一、貧者愈貧：（1）現時63%美國人是「月光族」，賺多少花多少，在疫情下不少人失業又無儲蓄，成為流浪者或露宿者，現時有50萬人居於城市的貧民窟。（2）負債危機。80%美國人有借貸，消費模式並非按收入而支出，而是支出你所沒有的。現時全國債項共2.8萬億美元，再來一次經濟危機，美元崩潰，相信不會像2008年金融海嘯那麼好彩。

二、國民健康：（1）現時美國42%人有癡肥，連小朋友也不例外，每年消耗於癡肥及相關病痛如心臟病，達1,500億美元。（2）健康保險。現時有1,300萬美國人並無購買任何健康保險，由於美國醫療費高，不少人有病不看醫生，造成社區衞生問題。國民健康差，國運難大好。

三、種族歧視和暴力事件：一向美國人對印第安人和黑人都有歧視，弗洛伊德事件更令不少城市暴亂抗議，日前又有黑人少女被槍殺。疫情肆虐下，亞裔人成代罪羔羊，被無故毆打，種族問題日趨嚴重。

四、基建落後：美國總的設計，主要是為汽車行駛，鼓勵用汽車往來，在上世紀70至80年代，美國已有很強的道路網絡，貫通各州各市。但今日道路總長度增長緩慢，少過中國，不少路面已經破爛且欠缺維修。歐亞各國都在發展高鐵，美國卻只有一條高鐵，真的是「一流國家，三流城市」。

五、民主自由：自金融海嘯以來，愈來愈多學者質疑跨國公司在操控國家，而200年來兩黨輪替，已不能反映國人需要，但制度上卻不容讓第3黨出現。而大傳媒和社交媒體可以操控言論，隨時可以堵塞言論。

六、連年戰役：二戰之後，美國大部分時間都有參與不同地區的戰役，如韓戰、越戰、中東各大小戰役，是以戰養戰？是以戰養活軍火商的惡性循環？

美國一向予人觀感，是世界一等強國，但從現今國情看，與80年代比較，跌watt不小，還能嚇人嗎？