這些年，西方國家對中國崛起的恐懼愈來愈大，為了遏華已陷入歇斯底里的地步，打完香港牌打台灣牌，打完台灣牌打新疆牌，再不然三牌齊打，無所不用其極。英國國會下議院剛通過沒有約束力動議，指中國政府在新疆的政策等同對維吾爾人實施種族滅絕，犯下反人道罪行，呼籲英國政府運用國際法制止，簡直是氣急敗壞，不知所云。

何謂種族滅絕？即是人為的、系統性地、有計劃地對一個或一些種族、民族、宗教或國民團體進行全體性或局部性屠殺。近代被國際組織定性為種族滅絕的事件，包括猶太人大屠殺、希臘種族滅絕、亞美尼亞種族大屠殺、亞述人種族大屠殺、盧旺達種族滅絕、斯雷布雷尼察屠殺、印第安大屠殺、對澳洲原住民大屠殺、日軍在中國大屠殺。這些都是臭名昭著的歷史事件，尤其是美國白人對印第安人的大屠殺，更證西方國家的冷血與虛偽。

反觀新疆在中國境內人口目前已超過2,500萬，著名的新疆美女明星迪麗熱巴還好端端的在國內搵食，何來種族滅絕？連自力更生種棉花餬口都說成是強迫勞動，西方對中國的指摘已脫離常理，無法用正常邏輯與之爭辯。中國最好的應對方法是一手硬一手軟，硬的是發出同等制裁，軟的是公開拆穿謊言呈現真相，奪回輿論主導權。

最可恥的是，對於疆獨組織在中國境內策動大大小小死傷枕藉的恐怖襲擊，西方國家視而不見，甚至認為是中國自找的，卻對疆獨組織的不實指控不加查證照單全收，說穿了不過出於政治需要。事實是，中國對少數民族的政策往往寬鬆，由生育到就學再到就業皆比漢人有更多優惠，這些事實為何西方隻字不提？

今日的中國早已不是當年的中國，西方國家急欲重溫八國聯軍侵華美夢，注定徒勞。治亂興衰從來都有定律，沒有國家能永遠稱霸，也沒有國家會永遠落後。