反修例風波期間紅極一時的「爆眼女」，聲稱是在示威期間，被警方用布袋彈射爆了一隻眼睛。不過，也有人指出，她是被暴徒的彈珠所傷，卻刻意誣衊警方，希望掀起更大的反政府浪潮。

是給彈珠還是布袋彈所傷，其實再簡單不過，「爆眼女」將醫療報告公開便行，但她一味推搪，不惜跟政府對簿公堂。此事實情如何，警方最是心中有數，他們鍥而不捨地要求公開診斷結果，當然是希望能還其公道。

筆者老早講過，我年少時在英、美等國留學，曾經對民主十分嚮往，但回港後了解過本地的政治生態，卻對所謂的「民主鬥士」十分失望，因為見到很多抗爭者的心術，比某些「保皇黨」更齷齪和卑劣。

我沒有辦法想像，一個口宣追求正義的人，竟然可以血口噴人，明明自己是被某甲所傷，但因不喜歡某乙，就誣稱某乙是施暴者。心態如此卑劣之人，就連做人的資格也沒有，還談甚麼追求民主、公義。

我不相信「黃絲」群中，沒有人懷疑「爆眼女」講的不是真話，甚至有不少「黃絲」領袖，恐怕老早就知道警方從沒有在港鐵太子站內打死人，以至說警察在將軍澳某停車場內謀殺示威者，也是謊言。可惜，過去竟然沒有一個具代表性的「黃絲」人物，肯站出來講一句公道話。

不講公道話也就算了，更讓人不齒的，是好些「黃絲」領袖還要對謊言推波助瀾。在反修例風波期間，他們用手蓋上一隻眼，以示要替「爆眼女」討回公道，但其實不少人心裏明白，此事跟警方無關；又或者高喊「8‧31打死人」的口號，而實際上他們卻知道，當天根本沒有人被殺。這些人為求達到政治目的，就連是非和良心也不必理會。試問一個沒有良心的人，所爭取得來的正義，會是哪門子的正義？