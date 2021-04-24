唔通真係好事多磨？香港人抗疫逾年，粵港話研究對接疫苗紀錄，兩地有望通關！老朽抗疫疲勞，都想響應林鄭呼籲，去海南島歎吓「海南雞飯」，可惜本地零確診又係曇花一現，日前忽然又「錄得」30宗初步確診個案，原來係化驗所甩轆出錯，樣本出現交叉污染，虛驚一場！

嗱！老朽思前想後，近日勤做運動，節食同戒口，希望控制好「三高」，好去打番兩針復必泰，準備起行去海南島食「海南雞飯」，更雄心壯志，待香港與新加坡一啟動「旅遊氣泡」，又開開心心飛去星洲食個「星洲炒米」，再整碗肉骨茶，一解逾年困屈愁城，被迫做「疫境廚神」之苦。講真，如果有埋綠色健康碼，老朽必飛往福建家鄉，喺武夷山採茶，然後與採茶妹妹去歎「福建炒飯」，咁就又再充滿力量啦！

之不過，庸官抗疫無能，呢，原定去年11月開展嘅香港與新加坡「旅遊氣泡」，都可謂一波三折，5月都嚟緊，依然係泡影！想食碟星洲炒米，都係去茶餐廳炒碟解饞實際啲！消息話有關氣泡原定日前公布細節，惟新加坡於最後一刻突然煞停，又話要延遲，確實日子待定喎！

鬼咩！疫情原來並非咁樂觀，香港受變種病毒入侵社區之威脅，政府谷人打針又差強人意，至今都係約79萬人接種，佔人口約一成，距「群體免疫」仍差一大截！而新加坡疫情近排亦有升溫迹象，外勞宿舍再爆集體感染。事實上，新加坡與印度來往頗密切，印度疫情失控，新加坡政府已採更嚴厲檢疫措施應對印度來客。換言之，星港兩地疫情仍然不穩定，看來兩地嘅「旅遊氣泡」仍要拖多一段時間！

好事多磨，粵港澳通關又係齋吹，「旅遊氣泡」反反覆覆成泡影，老朽原想打兩針嘅良好心態又消失咗！想深一層，點會為咗「海南雞飯」、「星洲炒米」攞殘軀嚟較飛！都係安心不出行，做番疫境廚神實際啲。