「8‧18」、「8‧31」非法集結案件中，被判罪成的李柱銘、何俊仁、吳靄儀、楊森、梁耀忠等5人判監8至12個月，卻獲緩刑12個月至24個月，令公眾嘩然，質疑和批評法庭雙重標準，違反判例、包庇縱容、蓄意放生。

前議員兼法律界的吳靄儀並沒有因獲緩刑而收斂，步出法庭後大放厥詞，狂言「法律是要維護人民利益」。試問吳靄儀等人的惡行是維護人民嗎？他們能代表人民嗎？

毋庸諱言，當天判緩刑的裁決是予人不公不正的感覺，使公眾覺得中國古語講得啱：「官字兩個口」。遠的案例不用說，就以香港近年的非法佔中至黑色暴亂等案的案例而言，已有多例足證判決緩刑不公，故律政司必須主動就此提出上訴覆核，而不是被動應戰。

在社會暴亂時期，有警員被控執法偏差涉違法罪成，判刑時法官指執法警員知法犯法，聲色俱厲表示必須嚴懲以收阻嚇作用。以此標準審視，李柱銘、吳靄儀、何俊仁是法律界有社會影響力的資深大律師、大律師和律師，難道還不熟悉法律？何況李、何、吳、楊、梁5人都是資深前立法會議員，是制訂和通過法律的議員，豈不知法識法，有甚麼理由不用懲罰執法警員的一致標準？知法犯法，罪加一等。試問有過警員罪成被判緩刑嗎？答案是完全沒有。對此，判緩刑是極不公正。

法官說體諒5人年老，那麼請問在機場向新生代漢奸抗議的幾位白髮蒼蒼的長者，沒有得到同等的年長的同情與體諒，而要即時入獄，難道對年長被定罪者有兩個標準嗎？法官說理解5人行為良好，沒有犯罪前科，對社會有貢獻，難道機場示威的幾位老人家有前科嗎？他們雖不是議員，只是一介平民，但挺身維護社會公義，不是更值得尊敬嗎？更何況李、何、吳、楊、梁是非法佔中及黑色暴亂的始作俑者，只是道行高超，精人出口，煽動別人陷落暴亂火坑，故有何貢獻？