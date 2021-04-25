神州觀察：生態環境屢被毀　豈止官員不作為

廣西鳳山岩溶地質公園早年曾升級為國家級地質公園，獲聯合國教科文組織列為世界地質公園，如今卻爆出遭破壞性開發，在採石場長期違規野蠻開採下，令地質生態環境嚴重被毀；又被以旅遊開發之名發展房地產，導致多個原屬國家級、省級地質遺迹保護點被降級。中央生態環境保護督察組日前批評鳳山當局違規推進項目建設、監管不力，對上述長期存在的違規行為視而不見。而這不也是各地生態環境治理中，普遍存在的問題嗎？

督察組調查發現，當地政府居然違規為採石場發放開發證，以致開採規模不斷擴大，由每年10萬噸增至每年50萬噸，最後連一些世界級遺迹點附近的一級保護區亦難幸免。鳳山縣委縣政府又以旅遊開發名義發展房地產，於一些地質景觀內建起多幢高層酒店和養生館，既不協調，又影響地質保護；如今捱批，更需全面清拆，拿出逾億元財政資金返還承建商，如此折騰，所為何事？

世界上沒有無緣無故的愛，亦沒有無緣無故的行政不作為，鳳山縣長期對非法採石行為視而不見，想必得了涉事企業不少好處，否則又怎會為對方違規發牌、准其大肆盜取石料？以旅遊開發作幌子行房地產開發之實，目的又是為了甚麽？想必除了可以充實地方財政，還能趁機搞些腐敗交易，順手牟取私人利益，算來算去都是賺錢買賣，一個個不爭着做才怪，哪有人心疼破壞環境的代價？

就像早前寧夏回族自治區照壁山銅礦遺址遭盜挖盜採一事，雖遭內媒臥底揭發多台大型挖掘機在場不斷採礦，且大片山體已不知所終，堪稱有圖有真相，可當地自然資源局局長為何還要睜眼說瞎話，信誓旦旦出面否認？同樣地，涉事礦企的採礦許可證有效期被揭毫無阻礙地獲得了延續，何止是官員疏忽審查的問題？根本就是故意包庇，任你是全國重點文物保護單位又如何？該為經濟建設讓道的，甚麽都得讓道，遇到事關自身利益的盤算時，甚麽都可以犧牲。

由此更讓人想起江蘇徐州某國有鐵礦企業長期違法排污問題，當地生態環境局多次責令整改並對其作出處罰，涉事企業照樣我行我素。江蘇省生態環境廳近日就相關違規問題作出通報，批評當地政府和有關部門「不作為、慢作為」，可說了無新意，這種現象哪裏沒有？背後的原因又豈會不知？包括省廳就事件提出的「誰給的膽子」之質問，看似義正詞嚴，其實就是明知故問；誰不知道礦企違規排污開採，屢教不改，皆是背後有人撐腰？大大小小的保護傘從來不缺，甚至中央環保督察組亦可敷衍應付，糾眾公然抗法亦敢做，保護生態環境關自己啥事？