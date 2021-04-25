世界視線：新德里危在旦夕　華盛頓見死不救

印度新冠疫情失控，單日確診逾34萬宗，再創新高，美國卻對印度「落井下石」，收緊了對印度的疫苗原材料禁令。印度外長蘇傑生最近向華府提出請求，要求解除有關禁令，結果遭到冷遇，有印媒以「疫苗黑手黨」形容美方行為。

事實上，有媒體質疑印度官方的數字存在水分，稱該國一些大城市的火葬和土葬數量，遠超官方報告的死亡病例。美國密歇根大學生物統計學和流行病學教授穆克吉甚至估計，印度實際感染人數是官方公布的11倍，死亡人數則是官方數字的2到5倍。

在這種情況下，華府的見死不救，對印度抗疫工作無疑是致命打擊。有人算過帳，如果美方繼續拒絕向新德里提供37種疫苗關鍵材料，印度的新冠疫苗生產線將在幾星期內停擺，果真如此，不僅印度人引以為傲的「世界藥廠」成為笑話，數以億計民眾的生命安全也將受到嚴重威脅。都說美國前總統特朗普是「真小人」，而拜登是「偽君子」，前者打正旗號「美國優先」，其他國家好歹有個防範，反而拜登口說跟盟友同舟共濟、有商有量，實際上以鄰為壑，比特朗普更特朗普。以疫苗出口為例，拜登上任後第一時間援引《國防生產法案》，禁止用於生產疫苗的關鍵材料出口，以優先滿足國內需求。

當然，印度對美國有不切實際的期望，也是太傻太天真。人們可以看到，美國只把印度作為遏制中國的棋子，其實暗地裏也在防範印度過於強大，成為真正的「地方霸權」，早前美國海軍以「航行自由」為名，擅自進入印度專屬經濟區，就是明顯不過的信號。即使是與美國「同氣連枝」的加拿大和墨西哥，沒錯是獲美國送贈了數百萬劑阿斯利康疫苗，但有指是製造時出現問題而須停產、一直擱在工廠裏的「倉底貨」，美國對小弟們的「照顧」，可見一斑。大難當前，本是「同林鳥」的夫妻尚且「各自飛」，更何況各有利益盤算的國家。反倒是中國日前表示，願為印度抗疫提供援助，展現泱泱大國的氣度固然重要，但還得當心重演東郭先生與中山狼的故事。