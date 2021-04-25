正論：只顧谷針通關　懶理變種風險

正當變種新冠病毒來勢洶洶、香港有第3宗變種病毒個案流入社區之際，港府卻將全副心思放在「谷針」之上。當局擬於下周公布「回港易」擴大至廣東省以外地區的細節，並透露正爭取縮短港人到內地的檢疫日數，前提是必須接種兩劑新冠疫苗，務求將打針和通關掛鈎。

林鄭早前已經宣布，擬於本月底把「回港易」計劃由廣東省及澳門擴展到內地其他地方的香港居民，下月中則推出讓非香港居民的內地人士，可透過「來港易」入境本港而毋須14日強制檢疫，惟一直沒有交代港人北上是否獲同等安排。食衞局局長陳肇始昨日終於透露，本港接種新冠疫苗的情況必須更進取，若已接種兩劑疫苗又過了14天，理論上已有抗體，可在此基礎上與內地商討讓港人入境內地獲寬減檢疫期。換言之，港府欲以通關為誘因，提高本港低得可憐的疫苗接種率。

誠然，粵港通關萬眾期待，港府以通關催谷打針無可厚非，惟必須強調，目前全球正受變種病毒威脅，要是港府對變種病毒掉以輕心，一味將心思放在谷針和通關，隨時只會適得其反。這樣說絕非無的放矢，世衞組織指出，截至本月中，全球的新增確診個案連續8周上升，死亡病例已超過300萬，反映疫情並未止息，而且有反彈趨勢，當中與變種病毒株傳播和人們沒有嚴守社交距離脫不了干係。中國工程院院士鍾南山亦表示，國產疫苗對變種病毒的保護率有所降低，可見變種病毒非同小可，絕對不能小覷。

偏偏港府廢官往績太劣，無法予人信心。抗疫一年多以來，香港曾有多次清零機會，也出現過多天本地零確診或低確診，可惜只要稍為放寬防疫措施，疫情必會大反彈，屢試不爽。究其原因，正是廢官做事有欠深思熟慮，永遠只知閉門造車，加上剛愎自用的劣根性作祟，香港才會淪為兩岸四地之中，唯一疫情無法斷尾之地。昨日本港新增3宗本地個案，當中一宗源頭不明，正是來自菲律賓的外傭，體內被驗出帶有變種病毒，而且已有抗體。政府專家顧問袁國勇到過相關檢疫酒店視察，估計病毒或於酒店內經空氣傳播。

事實上，檢疫酒店抽風系統未必符合最高標準，而且入住率動輒高達八、九成，一旦同層有人染疫，很容易傳到隔壁，加上港府外判人員疑採樣兒戲，以致屢有帶變種病毒人士多次採樣皆呈陰性，結果進入社區才揭發確診。這樣的把關十分危險，像那名確診菲傭來到僱主家中才驚悉中招，隨時一傳十、十傳百，證明林鄭所謂的「滴水不漏」又滴又漏，根本靠不住。有港大學者一針見血指出，疫苗對變種病毒並非完全有效，一刀切縮短檢疫期存在風險。港府將打針、通關和檢疫綑綁有沒有問題，不言而喻。

說到底，加快粵港互通固然迫切，提高疫苗接種率亦無不可，但最重要還是做好口岸把關，嚴防死守，滴水不漏。港府雖云啟動了「熔斷機制」，暫停印度、菲律賓、巴基斯坦等高危疫國航班入境本港14日，但這顯然並不足夠，印度等國疫情已然失控，理應將禁飛期延長。畢竟，香港再也承受不起新一波疫情大爆發的風險。