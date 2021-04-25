功夫茶：音樂噴泉豆腐渣　白象工程例牌差

古老相傳，孟姜女因喪夫之痛大喊一場，驚天地泣鬼神，連堅實嘅萬里長城也被哭崩，時至今日，唔使等孟姜女發功，特區嘅大型工程以「豆腐渣」聞名，就算新落成，自己無情情都會爛幾成，打個乞嗤隨時冇得剩！

嗱，觀塘海濱音樂噴泉又係一個新鮮熱辣豆腐渣工程，造價5,000萬元，以為有乜咁把炮，點知百聞不如一見，上周四啟用，全城「挑」聲四起，水柱水量微弱，唔係大蛇屙尿，而係似鹽蛇屙尿咋！咁簡單嘅貨色，喺網上幾十萬銀都可以淘番個工程商嚟包辦啦。唔單止廢，而且好豆泥，啟用第二日，部分設施已經爛咗，又發現噴泉地板不平整，要立即圍封，標明「注意請勿靠近」，等待維修。互動戲水區成日有小朋友遊玩，當局搞埋啲爛蓉蓉設施嚟，係咪靠害先？

回歸後主事者好大喜功，但志大才疏，搞邊瓣死邊瓣，基建大白象工程，延誤超支成為例牌菜，10隻手指，數埋10隻腳趾都數唔晒，千呼萬喚始出來，都係千瘡百孔，廣深港高鐵香港西九站，工程屢被揭質量問題，試運期間又被發現隧道滲漏同埋列車出軌，到正式落成遇上一場暴雨，立即現晒形，多處滲漏滴水，出現「水簾洞」奇景，名副其實「西」遊記。仲有將軍澳香港單車館亦都係8年前竣工已滲水，修補後遇到一場紅雨仍然出現嚴重漏水。

講開豆腐渣工程，又點可以唔提千億元港鐵沙中線，紅磡站工程懷疑被「剪筋」，喺開鑿檢驗嘅鋼筋裏面，有六成唔達標，非常牙煙，搭車隨時變沙中人。政府成立獨立調查委員會調查事件，中期報告及最終報告提出了78項建議，水蛇春咁長，就知道成件事爛到透。咁大單嘢，竟然冇官員要負責，負責監察嘅運房局局長陳帆唔使問責，就連畀記者問「功課」，都十問九唔知，側側膊，唔經唔覺，咁又撈到依家！

原來賺政府錢咁容易，起個音樂噴泉咁嘅質素都可以收貨，都唔爭在攞多5,000萬元去維修囉，快啲壞、快啲修，長做長有，個餅仔好多人要分，唔快啲壞就會餓親好多人㗎！音樂噴泉，閃電玩完，令到功夫茶諗起以前有個笑話叫「日本郵船，遲早丸（完）」，香港依家咪好似坐緊隻沉船囉！

好彩萬里長城唔係呢個時代喺香港起，以呢班港官做事咁糊塗，莫講話萬里，一里長城都冇本事起，起起吓恐怕會冧咗砸死好多人，變成血肉長城，到時喊嘅又點止一個孟姜女！全港市民睇見一個又一個豆腐渣工程獻世，唔單止眼淚都流乾，就連庫房都好快乾塘，政府莫財，可能以後真係要上網淘啲工程返嚟頂檔，該煨囉！