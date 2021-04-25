香港與新加坡的旅遊氣泡可能又要告吹。香港的問題是防疫治疫不力，疫情進入第4波也有段時間，在此之前，每次清零機會都錯失，現時面對變種病毒的威脅，能否迴避第5波疫情呢？頗令人擔心。

疫情不僅涉及市民的生死安危，也在打擊經濟，若不能盡快清零通關，經濟只會衰敗，民生受損，而勉強解封會是弄巧成拙，得不償失。

以特區政府的能力，疫苗一是未必可對付變種病毒；二是接種有限，距離群體免疫要求的七成人口標準頗遠，相信年內亦難以達到。防疫措施往往出現漏洞，一直心存僥倖，不肯加重防範來及早清零。甚麼時候可真的清零，還是未知之數，2021年內或許便難達到。

清零不成，通關難望。國際上疫情變異猖獗，對港威脅巨大。這大半年時間香港能否克服困難，使經濟有所恢復呢？

香港能夠做的還是要依靠內地。香港與其他地方的互惠通關不易推行，不是對方疫情緊張，便是香港疫情未得對方認可。而海外各國，對香港經濟的助力有限。

香港經濟早已依賴內地，而內地疫情受控，日常經濟與社會生活已大致恢復，防疫治疫有效，即使輸入疫病也能迅速壓制。在疫情方面，是全球認可安全的地方。中央政府也一直對香港有特殊照顧，因而，無論從經濟和防疫安全而言，內地應是與香港通關的最佳選擇。

香港朝野一直不信任內地，此所以反修例動亂可以受外部勢力挑撥而出現這麼大的破壞。也因此防疫治疫方面一直不太願與內地合作，不致力於與內地通關來解救香港疫下的經濟困局。即使現在政治撥亂反正，朝野還是有眾多政治顧忌。這是少數人的政治偏見傷害大多數人的利益，為香港計，這種情況不能不改。

改的方法可先從深圳與香港合作開始。一是深港聯防，一起阻止疫病的內傳外輸，兩地政府合作，通訊息、協調政策、措施。二是把深港兩地民眾，用健康卡連接，定下可免隔離通關的標準，讓港人自由選擇，願意與深圳通關可參加，不願者不參加。但同樣標準，深圳常住居民可免隔離來港。

深圳有千多萬人口，與之通關，當可激活香港金融保險經貿。港人在深圳亦可與內地其他地方的居民相會，用健康卡的記錄辨認安全措施，或者還可加上其他有效的額外安排。兩地通關，兩地經濟社會恢復有限度的連接。深港聯防聯通，執行有效的話，當可擴展至大灣區，逐步地克服香港的困局。