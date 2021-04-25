根據由美國民主黨、共和黨議員共同提出的《2021年戰略競爭法案》，是美國歷史上最重大的反華法案，日前在參議院外交委員會率先通過。這個法案對中國的「競爭」全方位撥火，「在西半球、歐洲、亞洲、非洲、北極和大洋洲應對中國挑戰」。

經濟方面，未來6年每年撥款1,500萬美元，「協助美國企業撤出中國市場，分散供應鏈」；撥款7,500萬美元，在印太區推動基礎建設，抗衡中國「一帶一路」計劃。

科技方面，未來5年每年撥款一億美元，協助新興市場擴大安全網絡與數碼建設等」。國際關係方面，未來5年每年撥款3億美元，成立「對抗中國影響基金」，「任命一位助理國務卿以上職級的官員兼任協調官統籌」。

軍事方面，「向印太地區提供6.55億美元對外軍事援助資金」，「為印太海上安全倡議提供4.5億美元」。對「推廣民主、人權價值」，撥款1,000萬美元，「促進香港民主及擴大制裁新疆」。

所有這些，加在一起不到33億美元，看來老美是真窮了。這個「史上最重大的法案」咋咋呼呼了半天，只露出了一個窮字。33億夠幹啥的？還要分5、6年撥款，連毛毛雨都算不上，笑死人也。由此可知，老美在中國的發展面前，真的是驚了，是又嫉又恨，非要打壓不可了。然力不從心，甚是可憐可悲。

法案中，也有不用錢且能賺錢的項目。在台灣問題上，法案聲稱「定期對台軍售，強化台灣自我防衞能力及加速取得不對稱防衞能力」，「重啟貿易暨投資架構協定及自由貿易協定談判，強化雙邊經貿關係」，這兩條都是老美不用花錢而且能賺大錢的項目。美國對台售武隨便哪一單的純利潤恐怕就不止33億美元。別看老美窮，算盤還是打得精的。

此法案的套路還是「以華制華」，用賺台灣的錢反華遏華，與中國「競爭」。柳扶風忽然想，哪天台灣被大陸拿下了，統一了，山姆大叔從哪兒去「籌措」錢呢？肯定很傷腦筋。