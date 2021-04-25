隨着集結在烏克蘭邊境的俄羅斯軍隊結束演習返回基地，劍拔弩張的局勢似乎稍微緩和，但危機仍未解除，烏克蘭一日不改變反俄政策，永遠都會處於風雨飄搖之中。說來實在可悲，烏克蘭曾是前蘇聯時期最發達的加盟共和國，不僅素有「歐洲糧倉」之稱，而且擁有雄厚的科技和工業基礎。沒想到如今落到這種田地，局勢動盪不安，經濟低迷不振，人均GDP還不足4,000美元，成為歐洲最窮國家。加上與強鄰俄羅斯關係持續緊繃，烏克蘭儼然成為歐洲火藥桶，隨時灰飛煙滅。

何以至此？很明顯，一切都是2014年那場顏色革命惹的禍。當初許多烏克蘭人對西方民主充滿幻想，以為經此一役便可以得到西方認可，成為自由世界一員。結果事與願違，顏色革命給烏克蘭帶來的不是民主自由、繁榮穩定，而是亂象叢生、民不聊生。尤其是隨着烏克蘭全面向西方靠攏，與俄羅斯的關係不斷惡化，更導致孤立無援，克里米亞固然不保，整個國家的生存也成問題。

最近這場烏東危機，顯然也是烏克蘭當局聽信西方唆擺、肆意挑釁俄羅斯導致。他們至今不明白，西方國家根本是口惠實不至，充其量在旁邊搖旗吶喊，不可能給予烏克蘭太多實質支持。特別是面對俄羅斯這個可怕對手，美歐紙老虎本質暴露無遺。反而波蘭和捷克等東歐國家叫得最響、跳得最歡，但在普京眼中不過是小丑而已，俄羅斯連美國也不買帳，又豈會將這些小國放在眼裏。近年許多人將中國外交稱為「戰狼外交」，其實俄羅斯才是如假包換的戰狼。普京只需騷騷肌肉，在邊境集結大軍，便嚇得烏克蘭跪地求和，美歐退避三舍，此等氣勢豈同尋常。這也再次印證「以戰止戰」道理，目前中國外部環境異常惡劣，美國及其附庸國組成新八國聯軍，大有一擁而上之勢，中國不僅需要戰狼外交，更需要戰狼精神。