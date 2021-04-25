數個月前，各界已經留意到南亞地區，特別是印度、巴基斯坦及菲律賓等地，不斷輸入新冠肺炎確診個案，當中有不少是帶有變種病毒，包括南非變種病毒株。現時香港接種的兩款疫苗，科興及復必泰對南非變種病毒保護率大跌，幾乎廢武功，只要有漏網之魚走入社區，必有災難性後果，果斷發出禁飛令才可以徹底預防。很可惜政府拖拖拉拉，終於不只是漏網，而是穿了網，先是社區失守，印度旅客帶變種病毒進入佐敦，連帶同住女友也確診，揭發其所住檢疫酒店交叉感染。日前新來港菲傭，完成酒店檢疫，住進僱主家後確診變種病毒，其入住的檢疫酒店，隔鄰房間住有確診一家3口，其中兩人也帶有N501Y病毒。

該名菲傭在社區游走超過一星期，曾經往灣仔入境事務大樓辦理證件，令到3名入境處職員被列為密切接觸者，辦事處即時暫停服務及關閉3天，該處人流非常之高，同場有否市民受感染也是未知之數。

政府一直倚賴酒店檢疫為一道防火牆，卻未有完善規劃，酒店設施不一，空調系統換氣都有參差，而且在商言商，年多以來大出血，酒店當然想盡量提高入住率，變成檢疫集中地，住客密度高，交叉感染機會也會相應增加。當局估計酒店送飯S形掛鈎是播毒途徑，但專家指有可能透過空氣傳播，含有病毒的飛沫可以在空氣停留數小時，住在檢疫酒店的人士若開窗，街外人也可能受到感染。

專家提出一系列建議，希望可以亡羊補牢，但始終要依靠政府監管，但明顯一直以來卻未切實執行，如果對比內地檢疫的嚴格做法，實在差得遠，香港一定有人大呼小叫地反對，說像坐監抄家，但大家心知肚明，疫監這個詞廣泛流傳，為了防疫，犧牲一點自由是必須。現在疫情未退，禁聚令實施，大家覺得生活很自由嗎？