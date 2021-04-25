港台《鏗鏘集》「7‧21誰主真相」編導蔡玉玲在拍攝和追查事件過程中，到運輸署申請進行車牌查冊，而在申請表的3項用途中，她選擇「其他有關交通及運輸的事宜」，被控「為取得道路交通條例下的證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述罪」，被判有罪而罰款6,000元。這判決好明顯是封殺傳媒以「查冊」方式去找出資料和事實，以向公眾報道和交代。

市民一直可向運輸署申請車牌查冊，但申請表上有「其他」一項，故傳媒欲以查冊追查某些事件，可在其他一項註明目的。但2019年10月運輸署把原有「其他，請述明」改為「其他有關交通及運輸的事宜」，把查冊目的由廣闊到可由查冊者決定，一下子縮窄至只能直接與該交通事宜有關之目的。這個鐘擺，可說是由極左擺去極右，並且除列明的規條外，一概不准，若以虛假陳述則屬犯法。今年1月運輸署曾作修改，若有人查冊，運輸署會因應車主於其網站訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，以電郵通知車主查冊者姓名、申請目的和證明書上所載細節資料。運輸署解釋是要平衡公眾查閱車輛登記冊資料需要，以及對登記車主個人資料及私隱的保障，但始終沒有把媒體或查找車主目的，如採訪和報道包括在內。整件事的爭拗點，是政府為何收回傳媒的查冊權。社會上每天都發生不少事情，而不少事情都不能以表面現象作結論。一些傳媒採訪，是強調擺事實，找實證，需要有權去查出和發掘證據，這亦是傳媒其中一個工作範圍，亦讓大眾了解事實權利的工作。現時不少媒體報道流於表面，欠缺質素，不容讓他們有查冊權利，正正是削去媒體部分功能，同時也削去市民應知道的事實。有人擔心傳媒可申請查冊，會否有機會被濫用而破壞私隱？不。一、政府已有認可傳媒名單，可根據名單來決定批核。二、註明傳媒查冊只可作採訪和報道用途。三、運輸署仍可通知車主，因這完全不影響查出已發生了的事實。政府削弱第四權，須有合理和公開解釋，否則政府只是護短，更失民心。

整件事應與法庭無關。法庭處理案件，基本上不應有立場、意識形態和價值觀，只能按法例判決，犯法就是犯法，不犯法就是不犯法。有時法官只可在判詞中表露一下自己睇法，但為免爭拗和被懷疑有所偏私，可免則免。事到如今，政府應與業界討論，商討。一、如何在報道和個人私隱兩方面取得平衡。二、傳媒定義是否有再進一步釐定和再界定，免使真媒體無真權力。三、查冊申請的目的應加上「採訪」和「報道」。