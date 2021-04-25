筆者曾多次撰文痛批教育局胡混度日，任由莘莘學子被黃師獨師荼毒而不作為，國安法立法都有10個月了，該局接獲200多宗涉及教師失德的投訴，居然只有40宗初步成立，釘牌教師目前僅有兩個，正考慮釘牌則有一個，完全不成比例，不是拖延和敷衍是甚麼？呵呵，原來筆者怪錯好人了，局方對於黃師心慈手軟，但對於藍師則手起刀落，最近便有一位教師因為在網上直斥黑暴區議員為「智障」而收警告信。

話說綽號「正義姐」的特殊學校教師，涉在社交平台發表多項「激烈」言論，包括發貼文形容油尖旺區議員陳梓維「智障」當選，斥選民白癡；又以「曱甴」稱呼科大學生等。據悉教育局近日向該教師發警告信，指其言論涉及專業失德。

眾所周知，陳梓維當選前後皆醜事一大籮，做事馬虎甩漏，將街坊的投訴轉介給建制派政黨處理就當交差，農曆新年放假大過天，辦事處連關19日不辦公，聽聞其選民也忍無可忍。然而，有怎樣的議員，就有怎樣的選民，選民不是白癡是甚麼？這位藍師頂多是直腸直肚罷了。

最令人「刮目相看」的是，教育局發警告信後意猶未盡，忿忿不平表示，若有教師收警告信後再犯一定會被嚴懲，或會取消其教師註冊。哈哈哈，面對發表反中仇警甚至港獨言論的黃師獨師，教育局連發封警告信都不情不願，幾經掙扎才忍痛向兩名獨師釘牌，何時見到這班官僚如此勇武，擺出追究到底狀？反之，對於有碗話碗的藍師，言論既無反中亂港更無鼓吹暴力，局方卻煞有介事說下次釘牌，如此雙重標準，怎能令人不嘖嘖稱奇？

說到底，教育界以黃師主導，單是一個教協已說明一切，教育局豈有例外？同類相殘當然不忍落手，但對非我族類手起刀落則是人之常情。明乎此，指望政府廢官為本港教育撥亂反正，只是緣木求魚。