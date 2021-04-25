有人嘲諷本地電視台一個名為《後生仔傾吓偈》的節目，指節目主持人已經超過40歲，步入「中坑」年齡，又如何能跟「後生仔」互動云云。讀到這則消息，一下子把我的思想拉到無何有之鄉。在下不是娛樂圈中人，因此要討論的不是節目水平高低的問題，而是想到一個看似完全沒關係的領域，就是新一代的年輕人，懂得做節目主持人的不多，內中反映的，更是一個深層的社會問題。

這一代年輕人有一個特色，假如他們是節目中的受訪者，被問及個人之事，大多回應得落落大方，口齒伶俐，表現拘謹、羞怯者不多。我估計是因為新一代的成長過程中，經常用手機自拍，早已習慣了面對鏡頭，所以在螢幕上講述自己的所見所想，大多不會怯場。不過，你若然叫他們改而擔當主持人，又是另一回事，這問題就牽涉到社會教育，以至社交素養的層面。

譬如你請黃絲學運領袖黃之鋒丶羅冠聰一類人受訪，他們大可以口舌便給、侃侃而談，但假如你請他們換作主持人身份，要以恰如其分的態度邀請嘉賓發言，更要用情理兼備的方式，引導受訪者講出他的內心世界，講得情深處，主持人甚至能夠與受訪者感同身受。這樣的境界，新一代年輕人就很難做到，他們從小到大所習慣的教育，只重視我要說甚麼，我不同意你說甚麼，卻不大關心別人如何說，以至如何尊重別人所說。

這就是本欄經常講，年輕一輩普遍「我相」太重的現象。

上一代則不同，他們較能關心和尊重別人，已故藝人沈殿霞丶黃霑，都是清談節目中十分出色的主持人，他們很懂得引導嘉賓去盡情抒發感受，說得動容處，甚至會跟你一起熱淚盈眶。可惜，如今時代不同了，電視台即使想在40歲以下的藝人之中，找一個理想的清談節目主持人，恐怕也不容易找到。