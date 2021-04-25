警方前年7月喺荃灣一個由「香港民族陣綫」成員盧溢燊租用嘅工廈單位內，搜出約一公斤可製作爆炸品「三過氧化三丙酮」（TATP）嘅原材料。辯方曾引述文獻指TATP炸藥嘅危險性不及TNT炸藥，據警方爆炸品處理組嘅專家報告，TNT需要使用引爆裝置，但TATP毋須裝置可隨時引爆，而且TATP嘅穩定性較低且較容易爆炸，故構成嘅危險更大。盧早前承認一項存有炸藥意圖損害生命或財產罪，日前被高院法官判監12年，成為自前年反修例黑暴事件至今判刑最重案件。

法官更將本案與「賊王」葉繼歡管有兩公斤TNT炸藥準備犯案嘅判例作比較。法官指，葉只係求財，被告嘅目的卻是破壞社會穩定，造成公眾恐慌，等同向社會宣戰，刑責與葉繼歡相同甚至更嚴重。旨哉斯言！基於以上原因，法庭若不判處極有阻嚇性嘅判刑，便屬於不履行其責任，以監禁18年作為量刑標準，因被告認罪，故判其入獄12年。治亂世，用重典。有議員指黑暴分子仍然潛伏於社會，警方及大眾不可掉以輕心，之不過，相信今次重判黑暴港獨分子，判刑具阻嚇力，有助打擊其勢力。經過黑暴一役，香港淪為危城，烈火燃燒彈催淚煙圍城，見過鬼怕黑，冇人會希望黑暴重演，香港經不起再受摧殘！黑暴加疫情，經濟民生重創，香港已如駱駝背上，不能再加多一根稻草！

今趟黑暴分子被重判，不正是古人所說的「賞一人而天下知所從，罰一人而天下知所避。明開塞之路，使百姓曉然知軌疏之所由，是以賢者不憂、知者不懼、干祿者不邪」。是的，懲罰一個人，天下人都知道以他為教訓而躲避。明確能做的和不能做的，使百姓明確地知道應走怎樣的道路。明乎此，對於知法犯法嘅大律師、國安重犯又豈可輕饒？出得嚟行，始終都係要還！做漢奸從來冇好結果係歷史鐵律，大家即管放長雙眼睇！