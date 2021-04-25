警方在2019年6月中至2020年2月底，8個月共拘捕了10,242名暴徒，迄今交付司法程序處理的只有約四分之一，即約共有7,000多名暴徒的案件至今仍未審，形成了司法審判的「延誤現象」。

對此，無論是司法界、法律界、被捕人士、執法警員，以致社會各界都非常不滿，強烈要求律政司和司法機構效法英美近年處理暴動案拘捕大量暴亂罪犯的經驗，設立特別專項法庭，加派人手，並採24小時連續審訊做法。好處是令司法審訊可速收阻嚇作用，防止暴亂升溫及蔓延，保障社會安寧及公眾安全。

另一方面，遲來的公義，就不是公義，延誤時日使執法者和疑犯雙方的記憶可能容易出現模糊，影響了證供及審判，對與訟雙方都不公道。可是對於檢控和公眾上述的要求，時任終院首席法官馬道立卻予拒絕，但沒提出合理和有說服力的理由。

日前傳媒踢爆馬道立食言大醜聞，嚴重損害香港司法的信譽。馬道立今年1月離開香港司法機構後，以「掛牌租戶」加入英國倫敦著名的英國大律師行，將以仲裁員及調解員的身份私人執業。

馬道立竟利用規管漏洞，即法官退休後不能私人執業，但可擔任仲裁員。事件被揭露後，當日為何堅拒成立特別法庭的動機便「司馬昭之心路人皆知」。事件說明了英國粗暴地、不擇手段干預香港司法獨立，破壞了香港法治，保護「黑暴」。

馬道立在退休前曾經公開表明退休是為了與家人共度時光，未來不會出任終審法院非常任法官，贏得公眾一時的掌聲，原來不外如是。

對此，特區政府必須立即徹查前終院首席法官馬道立有否違反高官退休的規定？有否事前申報申請？有否未過「冷河期」？有否利益衝突？