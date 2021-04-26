正論：禁區證無本生利　運輸署監管塞責

港府胡混度日早就不是新聞，眼下又有一宗看似小事，實際折射出施政塞責的大事。大嶼山部分封閉道路必須有「禁區證」方可駕車進入，惟公開予市民申請的配額非常有限，有人遂覷準「商機」，以當地居民身份替人代辦禁區證，每證收費高昂，堪稱無本生利。運輸署隻眼開隻眼閉，申請機制形同虛設也就罷了，大量車輛及人群進入禁區，帶來的交通、環境及治安問題才是最大問題。

新冠疫情橫掃全球，熱愛外遊的港人過着「足不出戶」的日子已超過一年，惟有轉向本地郊區出發，親親大自然，大嶼山遂成為熱門旅遊勝地。然而，大嶼山南部道路為禁區，車輛必須持有有效禁區證方可出入，禁區證因此十分渴市。在求過於供下，有人在網上提供一條龍代辦禁區證服務，聲稱毋須有大嶼山地址，只需提供車主身份證或商業登記證，以及進入大嶼山的車輛登記文件，約兩周便能取得禁區證。費用則十分驚人，由1,800元至9,200元不等，視乎申請期限而定。

眾所周知，禁區證只為禁區內居民而設，外來市民只能透過運輸署的「大嶼山自駕遊計劃」申請一日禁區證，收費75元，惟每日最多只會批出25部私家車進入，一證難求，由是催生代辦生意，即使代辦收費已達「暴利」程度，一樣有價有市。甚至乎，有人將禁區內物業間成多間劏房，再利用各劏房的電錶申請禁區證，變成一個單位可獲發多張禁區證，再將禁區證提供予外來市民，並教路若遇警方截查，可以說是「幫朋友搬屋」蒙混過關。

問題是，有關做法已觸犯法例，不論是申請者還是代辦者，若在申請禁區證時作出不實聲明，有機會觸犯串謀詐騙，一旦罪成，最高可判監14年及罰款500萬元；另外，亦有機會觸犯作出虛假法定聲明罪及使用虛假文書罪，後果嚴重，隨時因小失大，得不償失。

當然，有法可依是一回事，是否執法又是另一回事。很明顯，負責監管的運輸署至今毫無反應，別說對代辦公司違法牟取暴利視若無睹，東涌港鐵站外有白牌車公然違法載客取酬，署方也是置若罔聞。同過去「死咬」Uber司機不放，以致有最少28名Uber司機被裁定「駕駛汽車以作出租或載客取酬用途」罪名成立後，遭署方鐵腕吊銷涉事車輛牌照的做法不可同日而語。同樣是違法載客取酬，處理手法卻截然不同，到底是運輸署忽然「轉死性」，考慮到司機在疫情之下生活維艱而網開一面，還是無人投訴便不作為，還用問嗎？

事實上，新界或離島地區被劃為禁區不是無緣無故的，這些地區可能是邊境，可能是受保護區域，亦與道路不適宜大量車輛行使等原因有關。代辦公司的禁區證雖云代辦，但一樣要得到運輸署審批，署方審批馬虎、監管塞責絕對難辭其咎。一旦有外來車輛在禁區發生嚴重交通事故、破壞環境或造成治安問題，署方該當何罪？所謂民生無小事，難道真是說說而已？