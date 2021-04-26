功夫茶：區議會不務正業　攬炒派宜拾正軌

新一屆區議會一片黃，有道是「人一黃，就瘋狂」，18區有17區為攬炒派所控制，呢班黃絲區議員水鬼升城隍，揸住雞毛當令箭，最愛濫用權利，而且仇警成風。今屆區議會運作劣評如潮，唔少區議員被捕，多與反修例黑暴有關，如反對政府徵用區內設施作指定診所或檢疫中心引發嘅示威活動、阻礙或串謀阻礙警員執行職務等。

嗱，大家應該如啞子食雲吞，心裏有數！喺一班黃絲區議員主導下，佢哋只熱衷玩政治，一味仇警上腦，搞到區議會會議上不時火花飛濺，政府官員拉隊離席係家常便飯。區議員根本無心為所屬選區服務，完全無視區議員嘅操守指引，喺咁嘅情況，一些地區團體及做開嘅活動申請撥款都一一被否決。

之不過，依家大環境有變，國安法立法後，隨着攬炒派議員着草嘅着草、被捕嘅被捕，唔少人更自動辭職，黃絲區議員已惡唔出樣，最明顯就係去年有8個區議會，拒絕撥款予由民政事務總署喺18區設立嘅地區撲滅罪行委員會；一年過去，本報記者發現原本喺去年拒絕撥款嘅南區區議會疑似「跪低」，早前以綑綁形式撥款予滅罪委員會，合共涉款60萬元。

事實上，民政總署喺全港18區設有地區撲滅罪行委員會，亦設有地區防火委員會及分區委員會，以往區議會一般都會按慣例撥款予相關委員會，點知，自去年開始，包括南區、灣仔、葵青、荃灣、屯門、大埔、黃大仙和中西區等8個區議會，均拒絕向該些委員會撥出專款舉辦活動。呢，根據警方早前公布嘅2020年總體罪案數字，較2019年上升6.8%；詐騙案更是升幅驚人！早前馬鞍山恆安邨發生爆竊案，賊人差啲箍死女戶主，幸最終奪門逃走避過一劫！可見撥款給地區撲滅罪行委員會有必要，正如有議員指出滅罪係潛移默化嘅工作，有需要作長期嘅宣傳教育。

區議員又豈可喺呢啲咁重要嘅民生議題上「玩嘢」？區議員服務地區，原應竭盡所能去服務所屬地區嘅市民，要有服務街坊嘅本心和熱誠，認為值得嘅就要去做，豈能如有些黃到出汁嘅區議員，曾喺辦事處門口貼出「藍絲與狗不得內進」！出公帑糧，有選擇服務誰嘅權利嗎？若然黃絲區議員畀賊佬打劫，警察可以選擇袖手旁觀嗎？

作為盡責嘅區議員，怎可政治行頭？撥款有關地區治安宣傳，更關乎撲滅罪行，應該喺公平客觀和合理考慮嘅情況下處理撥款項目，而非意氣用事，胡作非為，一涉及政治立場，即使係有益活動和該做的事都受到阻撓！功夫茶希望區議會回歸初心，一味做「政治騷」，市民就情願摺咗佢，冇咗區議會更樂得清靜寧逸！