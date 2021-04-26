神州觀察：直播營銷劃紅線　加強保護消費者

鑑於內地網絡直播營銷活動充斥賣假貨、虛假宣傳等欺騙、坑害消費者亂象，國家網信辦、公安部、商務部等7個部門日前聯合發布新規，以期規範網絡市場秩序，加強維護群眾合法權益，並將於下月25日開始實施。然而對於那些只顧賺錢、不顧道義責任之人來說，此舉究竟能起到多大約束作用，仍然令人懷疑。

新規要求直播營銷平台須建立健全帳號及直播營銷功能，包括審查註冊注銷、訊息安全管理等機制，及將從事直播營銷活動的直播發布者細分為「直播間營運者」和「直播營銷人員」；建立分級管理、黑名單制度和投訴舉報機制等。新規又劃出8條行為紅線，包括禁止發布虛假或引人誤解的訊息，欺騙、誤導用戶；虛構或篡改交易、瀏覽量等數據流量造假；騷擾、詆毀他人，侵害他人合法權益等；嚴重違法違規、因違法失德造成惡劣影響的人員將被列入黑名單。

從過往曝光的諸多亂象不難發現，在直播帶貨形式的網絡營銷當中，以虛假數據流量誤導宣傳，賣假貨劣貨、三無產品的大有人在，該現象在去年的「雙11網購節」期間尤為突出，內地消協在前後不到一個月的監測期內便收到逾1,400萬宗申訴。消協更點名批評網紅美妝主播李佳琦等人，稱只顧推高商品知名度，卻未有提供相應售後服務；廣州著名網紅「辛巴」則被揭發推銷劣質即食燕窩，經檢測只是糖水飲品，惟其初時堅決否認事件，反斥遭人惡意誹謗，揚言要傾家蕩產反告對方，態度囂張。

有網絡主播為增加點擊率，更不惜當眾直播某些違法犯罪行為，堪稱瘋狂。譬如青海省有人連續數十天在直播期間爆粗口，並肆意侮辱誹謗他人；上海則有人在禁漁期到港口直播捕撈水產，並有數名粉絲受其鼓動參與其中；一些女性主播則公然賣弄色相，或以赤裸裸的色情表演博取流量；河南鄭州更有夫婦自導自演「迷姦片」博打賞牟利，從而引發社會恐慌。再如江蘇鹽城警方早前偵破的「直播帶賭」案，揭發有直播平台及網絡主播勾結境外賭博網站，誘導粉絲參賭，從中分成獲利，可見光從字面上對網絡直播營銷活動進行區分，亦未必管用。

正如新規要求，平台須認證直播營銷人員和營運者的真實身份訊息，加強直播內容巡查，但在利益誘惑面前，誰能保證這些流程不會被人為忽略？又如何有效阻止各方的沆瀣一氣、狼狽為奸？包括各地職能部門如何加強監督檢查，對相關違法違規的直播營銷市場主體實施聯合懲戒，都需視具體落實情況而定。值得一提的是，網紅「辛巴」近期已成功解禁並高調復出，足證商業利益之魔性所在，紅線再多，照樣有人敢踩。