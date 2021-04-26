美國的戰機軍艦進逼中國，企圖用武力威嚇。且連同印度、日本、澳洲軍事演習，英法軍艦亦派遣到南海巡弋。今年是辛丑年，當年辛丑條約是八國聯軍侵華，今年是否歷史重演，美國要重現侵華的伎倆？

對付豺狼必須動用槍炮。當年大清失誤是不修武備，也無作戰的意願和決心，一敗再敗，喪權辱國。今天的中國已不是當年的大清，共產中國是在艱苦戰爭中熬過來，懂得自強不息，也秉持「人不犯我，我不犯人」的原則。

美國聯軍逼上國門，怎可不作反應，忍辱偷生呢？況且歷史證明，忍辱不能偷生。1999年美國帶同北約歐洲國家，炸我駐南斯拉夫大使館，已是公然挑釁。當年忍辱，並不會使美國等國今天不會用武力威逼。投降綏靖政策，與賣國無異。國人應該早已明白，美國亡華之心不會改，中國退是沒有意義與作用。

南海是中國的國門，也是國際航運要衝。守衞南海，便可切斷太平洋與印度洋的通道連接，成為中國最重要的戰略防禦地帶。近年中國一改政策，在南海西沙群島吹沙填島，建立南海基地，因此引致美國的反對，要用武力開航，正反映出該區的重要地緣戰略意義和作用。

對抗美國的不停挑釁，大可以「順水推舟」，借美國軍事威脅的理由，重新加大力度在南海吹沙填島，建立關鍵的基地。不管美國的叫囂，也不理美國掀起的國際輿論批評，只要填島建成了基地，便是「功在千秋」，今後便不可能失去南海的守衞。美國反對，除非作戰，否則新填島的防衞系統便穩如磐石。

建島設基地，戰時修軍備，成海空軍基地，部署導彈、機場、潛艇、航空母艦，打造不沉的航母，把南海連上海南和廣東，成一完整的立體防禦系統，可擊退任何來犯者。非戰時，各島可作旅遊、漁業、海洋科研之用，也可開放給友好國家參與。中國可更全力護衞南海航道，保障各國船隻安全。這是善用國土，利己利人。

美國奢言「印太戰略」，企圖把太平洋與印度洋的軍事力量連接起來，全力圍堵中國。南海加強基地建設，正是破壞它的戰略企圖。中國以攻為守，化被動為主動，打它一個措手不及。也借此警告美國的附從者，特別是日本，以至英國法國，不要蹚這場渾水。這樣的出擊，作用巨大，還可轉移美國等借新疆問題來妖魔化中國。既然它們任意誣告詆毀中國，倒不如中國作更大的舉措來衝擊它們重現八國聯軍侵華的壞打算。