香港回歸逾23年，遭受「港人治港」的反對派連續不斷、愈演愈烈的搗亂破壞，特別是今次反修例暴亂的活動，面臨的局面，是百廢待興、撥亂反正，這樣講絕不過分。相反，如果不面對這樣的現實，輕估問題的全面性、複雜性、嚴重性，以為小修小補可以令香港重上軌道，令「一國兩制」行穩致遠，令香港穩定繁榮，融入國家發展大局，獲得新的動力，煥發生機，那就會陷入更大的誤判，犯更大的錯誤，「一國兩制」將以失敗告終。

中央曾以為把「一國兩制」、「高度自治」這樣大膽創新的設計，立於「港人治港」實踐定能完成。現在看來，這是美麗的歷史性誤會。香港人也以為「自己天生麗質」、「與生俱來」就有「治港」本領，也是一個天大的誤會。中央太相信港人，對港人寄望太高，就乾脆在很長一段時間當甩手掌櫃，將「50年不變誤為50年不管」。中央的做法，助長了香港反對派的狂妄自大，以為中央不應管香港，不敢管香港，香港要成他們的天下，成港人的天下。

他們有此妄念不奇怪，然可悲可笑的是，第一，他們真的以為中央能夠永遠不管香港，放任他們胡作非為、圖謀得逞嗎？第二，他們真的以為自己有治理香港的本領嗎？知道香港回歸後，在中國改革開放之下，在國際經濟、全球化和高科技迅猛發展之下，在百年未有大變局之下，香港已處何種地位、如何應對巨變、跟上潮流嗎？知道這些變化已給香港的內部結構、發展方向和動力帶來甚麼影響、如何求生求變嗎？

對這些，他們是一無所知的，且不屑知，也沒有眼光和胸懷知。他們就知道「為反而反」、「逢中必反」，以為這樣就是在實踐「港人治港」，他們是打算讓這樣的「港人治港」千秋萬代的。結果，香港一團糟，亂局難平。

97回歸時，香港人手裏一把好牌，卻讓香港人自己愈打愈爛。自己爛也就罷了，還要危害國家，助美反華。這樣的「港人治港」還能混下去嗎？不撥亂反正行嗎？